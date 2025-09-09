Kayyum Gürsel Tekin Taksim’de konuştu: Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır

CHP İstanbul İl yönetiminin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılarak yerine Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu kayyum heyeti görevlendirmesinin yankıları sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, geçtiğimiz gün polis ekiplerinin CHP’li milletvekili ve vatandaşlara müdahalesinin ardından binaya girmiş, İl binası ise CHP Genel Merkezi’nin aldığı kararla CHP lideri Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak belirlenmişti.

Kayyum Gürsel Tekin, beraberindeki heyet ve polis ablukası eşliğinde CHP'nin 102. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı. Tekin'in katılacağı tören için Taksim Cumhuriyet Anıtı çevresinde olağan dışı güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

Tekin, törende yaptığı açıklamada, "Bugün partimizin kuruluş yıl dönümü. Başta Ulu Önderimiz Atatürk ve silah arkadaşları, aynı zamanda 403 siyasal mücadelede hayatını kaybetmiş, çoğunluğu faili meçhul cinayetlerde hayatını kaybetmiş yoldaşlarımızı, yöneticilerimizi rahmetle anıyorum. CHP savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partidir. Geleneklerine, kurallarına, anayasasına uygun her türlü davranış içinde olacağız. Bu bizim temel görevimizdir. Bugün burada çelenk törenimizi yaptık, aynı zamanda Sayın Genel Başkanımız ve Genel Merkez yöneticilerimiz gelecek. Onlarla partimizin kuruluş felsefesine uygun şekilde el ele vereceğiz, Türkiye’nin gerçek gündemiyle meşgul olacağız.” ifadelerini kullandı.

Tekin, bina tartışmalarının ve hiçbir tartışmanın parçası olmayacaklarını kaydederek "Ben ve arkadaşlarım görevimiz gereği kısa süre içerisinde yapılması gereken ne varsa onları yapıp kamuoyunun önüne çıkıp, ‘Biz de partimize karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirdik. Görevimiz bitti, teşekkür ederiz’ deyip görevimize son vereceğiz." sözlerini sarf etti.

Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki törene katılacağının kendisine hatırlatılması üzerine "Elbette partimin genel başkanıdır, yöneticileridir; her ne kadar arkadaşlarımız öfkeyle bize kızgın olsalar da öfkemizi içimize gömdük. Gün, öfke ve birbirimize laf yetiştirme günü değil. Türkiye’nin birliğini, bütünlüğünü sağlayabilecek çok önemli çalışmalar bizi bekliyor. Bütün çabamız bu olacak" ifadelerini kullandı.

Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının kapatılması kararının ardından nereye gideceklerine ilişkin soru üzerine ise "Bir kısım arkadaşlarımız bizi bilir. 15 dakikadır yollarda yürüyorum, vatandaşların da tepkisini ölçmeye çalıştım. Gelen sarılıyor, giden sarılıyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Her ne kadar bir kısım televizyonlar bizim çok kıymetli seçmenlerimizin kafasını bulandırmış olsalar da bize karşı olan güvenlerini kaybetmemeleri bize büyük bir cesaret veriyor. Bütün uğraşımız, partimizi en üst seviyeye çıkarmaktır. Onun için bugüne kadar yaşanan sorunlar keşke olmasaydı.” sözlerini ileterek “Ben ve heyetteki arkadaşlarım, hayatımızın hiçbir döneminde olmadığı kadar çaba sarf ettik. O manzaraların yaşanmaması için 7 gün, yedi düveli bir araya getirdik ama ne yazık ki bizim inisiyatifimiz dışında yaşanan manzara en çok bizi üzdü. Bundan sonra biz, CHP’lileri asla üzmeyeceğiz, yolumuza bakacağız ve genel merkezimizle, partili arkadaşlarımızla kucaklaşacağız.” dedi.

“17 yaşında bu partiye gittim. O zaman böyle ısıtma sistemleri yoktu, sadece sobaydı. Bizim görevimiz, pazarda kasa toplayıp soba yakmaktı, pankart asmaktı. Ben bu gelenekten geldim, onun için o bina, bu bina... Sayın Genel Başkanımız nereyi uygun görüyorsa... “ ifadelerini kullanan Tekin, “Bizim resmi binamız şu anda Sarıyer. Bir bina tartışmasının içine girmek istemiyoruz, öyle bir sorun yok. Yeter ki üstünde altı oklu Cumhuriyet Halk Partisi yazan yer olsun, her yer bizimdir." sözlerini sarf etti.

Tekin, dün İl Başkanlığı binasına girişlerinin ardından neler yaşandığına ilişkin ise, "Bir kısım parti yöneticisi arkadaşlarımızla temaslarımız oldu. Kendi aramızda kuruldaki arkadaşlarımızla yol haritamızı çizdik. İyi çalışmalar olacak, hiç kimse merak etmesin. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.

İl Başkanlığı binasının önünde geçtiğimiz gün yaptığı açıklama sırasında kendisine şişe fırlatılması ve kamuoyundan gelen tepkiler hakkında da konuşan Tekin, "Canları sağ olsun, demokratik tepkidir. Hiçbir kızgınlığım yok. Hepsini gözlerinden öperim. Bize petler değil, kurşunlar bile işlemez. Yeter ki doğru durun. Biz doğru noktadayız. Hiç kimseyi mahcup etmeyeceğiz ama dostlarımı uyarmak istiyorum. Yazar, çizer, gazeteciler; yarın mahcup olabileceğiniz şeyleri söylemeyin, yazmayın çünkü biz ne yaptığımızı biliyoruz. Çok kolay bir görev değil. Ne kadar zor bir görevi üstlendiğimizi biliyorum ama söz konusu CHP olunca geri kalan hepsi teferruattır." ifadelerini kullandı.

CHP yöneticileriyle temasları olup olmadığı ve kamuoyundan gelen tepkilere ilişin ise, CHP’nin yöneticilerinin önemli kısmıyla temaslarının olduğunu ifade eden Tekin, “Hala da temaslarımız devam ediyor, devam da edecek. Parti yöneticilerimizle kucaklaşacağız, düşmanları çatlatacağız.” dedi.

Konuşmasının devamında, “Gerçekten bana ‘abi’ diyen, bir kısım televizyonlarda ‘ihale çetesinin korkulu rüyası’ diyenler... Ne oldu da 5 dakikada biz böyle şeytanlaştık? Ömrümüzde kirlilik yok. Hatalarımız yok mu? İnsanız, tabii ki hata yapacağız. Eğer bir insan hata yapmıyorsa zaten insan değildir. Partinin bütün kademelerinde görev yaptım, bir çöp kadar partimin kurumsal kimliğine zarar vermedim.” sözlerini sarf eden Tekin, “Benim ilkem altı ok ve kurucu liderim Gazi Mustafa Kemal Atatürk. CHP’nin genel başkanları: Atatürk, İnönü, Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel. Hepsinin ortak ilişkisi para ilişkisi sıfır ve dürüstlükleridir. CHP, dürüstlerin partisidir. Genel Başkanımızın programına dahil olacağız. Sarıyer’e gideceğiz.” ifadelerini kullandı.

Tekin, sözlerini “Bu saatten itibaren medyaya söyleyebilecek hiçbir şeyimiz yok, bugünden itibaren işimiz, gücümüz; partimizin bugün kuruluş yıl dönümü. Saat saat, dakika dakika arkadaşlarımızla, teşkilatlarımızla görüşerek sorunları bir an önce bitirelim, sokakta sizlerle önümüzdeki günlerde salı pazarında olacağız, ırgat pazarında olacağız, hammaliye pazarında olacağız; işimiz bunlar olacaklar." ifadeleriyle noktaladı.