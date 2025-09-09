Kayyum Tekin'in siyah minibüsünde konuşulanlar ortaya çıktı: İpler orada koptu
CHP İstanbul İl Yönetimi’ni görevden alarak yerine Gürsel Tekin ve beraberindeki heyetin kayyum olarak atanmasına ilişkin mahkeme kararı krize neden oldu.
Heyetten iki ismin desteğini daha en başında kaybeden Gürsel Tekin, "CHP'lilerle polisi karşı karşıya getirmem" dedikten sonra polisin ablukaya aldığı İl Binası'ndaki milletvekillerine ve partililere biber gazlı sert müdahalesiyle açtığı yoldan içeri giriş yaptı.
Polis müdahalesinden önce bir süre aracından inmeyen Tekin'in ne yaptığı merak konusu olurken yanıtını Halk TV yazar İsmail Saymaz verdi.
KAYYUM TEKİN'İN SİYAH MİNİBÜSÜNDE KONUŞULANLAR ORTAYA ÇIKTI
Gürsel Tekin "CHP'lilerle polisi karşı karşıya getirmem" açıklamasının ardından il binasına yola çıkmış kendisi gelmeden polis milletvekillerinin de aralarında olduğu CHP'lilere biber gazlı müdahaleye başladı.
İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; Tekin, polis korumasında giriş yaptığı bölümde siyah minibüsünde 2 Eylül’den beri CHP İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Engin Altay ile yürüttüğü müzakereleri sürdürdü.
Randevu talebine "Delegelerin olağanüstü kongre için verdiği imzaları işleme koyacağını söylerse kabul ederim." şartı sunan CHP lideri Özgür Özel'in karşı teklifini kabul etmeyen Tekin, minibüste beklerken CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile olanları konuştu.
İPLER ORADA KOPTU
CHP'nin kuruluş yıldönümünü hatırlatan yönetimin sonra gelmesi teklifine de ret yanıtı veren Tekin ile parti arasındaki ipler son ana kadar diyalogun sürdüğü o minibüsün içinde koptu.
İsmail Saymaz olanları şu şekilde yazdı:
Gürsel Tekin’i ve arkadaşlarını taşıyan siyah minibüs dün CHP İl Başkanlığı önünde dakikalarca bekledi. Tekin, uzun süre araçtan çıkmadı.
Herkes merak etti. Acaba polis müdahalesi mi bekleniyordu?
O anlarda CHP Genel Merkezi ile Tekin arasında telefon trafiği sürüyordu. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile Tekin, hararetle olan biteni konuşuyordu.
Fakat son anda ipler koptu.
Aslında mahkeme kararının açıklandığı 2 Eylül’den beri CHP İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Engin Altay ile Tekin arasında müzakere sürüyordu. Özel, bu isimler üzerinden Tekin’le haberleşiyordu.
Tekin’in randevu talebine karşılık Özel’in teklifi şu oldu:
“Delegelerin olağanüstü kongre için verdiği imzaları işleme koyacağını söylerse kabul ederim.”
Tekin, şartlı randevuyu kabul etmeyeceğini söyledi. Fakat diyalog kopmadı. Tekin’den CHP’nin kuruluş töreninden sonra gelmesi istendi.
Özel, Tekin’e bir metin göndererek, sosyal medyada paylaşmasını istedi. Metinde “Yarın CHP İl Başkanlığı’na gitmiyorum” ifadesi yer alıyordu.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Tekin’in paylaşımını alıntılayarak, “Sizi çarşamba günü bekliyoruz” diye davette bulunacaktı. Görüşmeler sabaha kadar sürdü. Hatta Tekin, siyah minibüs içindeyken bile…