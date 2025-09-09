Kayyum Tekin'in siyah minibüsünde konuşulanlar ortaya çıktı: İpler orada koptu

CHP İstanbul İl Yönetimi’ni görevden alarak yerine Gürsel Tekin ve beraberindeki heyetin kayyum olarak atanmasına ilişkin mahkeme kararı krize neden oldu.

Heyetten iki ismin desteğini daha en başında kaybeden Gürsel Tekin, "CHP'lilerle polisi karşı karşıya getirmem" dedikten sonra polisin ablukaya aldığı İl Binası'ndaki milletvekillerine ve partililere biber gazlı sert müdahalesiyle açtığı yoldan içeri giriş yaptı.

Polis müdahalesinden önce bir süre aracından inmeyen Tekin'in ne yaptığı merak konusu olurken yanıtını Halk TV yazar İsmail Saymaz verdi.

KAYYUM TEKİN'İN SİYAH MİNİBÜSÜNDE KONUŞULANLAR ORTAYA ÇIKTI

Gürsel Tekin "CHP'lilerle polisi karşı karşıya getirmem" açıklamasının ardından il binasına yola çıkmış kendisi gelmeden polis milletvekillerinin de aralarında olduğu CHP'lilere biber gazlı müdahaleye başladı.

İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; Tekin, polis korumasında giriş yaptığı bölümde siyah minibüsünde 2 Eylül’den beri CHP İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Engin Altay ile yürüttüğü müzakereleri sürdürdü.

Randevu talebine "Delegelerin olağanüstü kongre için verdiği imzaları işleme koyacağını söylerse kabul ederim." şartı sunan CHP lideri Özgür Özel'in karşı teklifini kabul etmeyen Tekin, minibüste beklerken CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile olanları konuştu.

İPLER ORADA KOPTU

CHP'nin kuruluş yıldönümünü hatırlatan yönetimin sonra gelmesi teklifine de ret yanıtı veren Tekin ile parti arasındaki ipler son ana kadar diyalogun sürdüğü o minibüsün içinde koptu.

İsmail Saymaz olanları şu şekilde yazdı: