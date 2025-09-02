Kayyum Gürsel Tekin CHP’den istifa ettiğini söylemişti: İstifa etmediği ortaya çıktı

Kayyum Gürsel Tekin CHP’den istifa ettiğini söylemişti: İstifa etmediği ortaya çıktı
CHP İstanbul Yönetimi görevden alındı. İl Başkanı Başkan Özgür Çelik'in yerine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, geçtiğimiz yıllarda CHP'den istifa ettiğini söylemişti fakat istifa etmediği ortaya çıktı.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 2023 İstanbul İl Kongresi'ni iptal ederek yönetimi görevden aldı.

Görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.

Tekin, geçtiğimiz yıllarda partisinden istifa ettiğini öne sürmüştü.

CHP İSTANBUL YÖNETİMİ GÖREVDEN ALINDI

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlediği seçimli 38. Olağan Kurultayı hakkında açılan dava 15 Eylül'de görülecek. Duruşmaya 13 gün kala İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023’te düzenlenen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin davada kritik bir ara karar verdi.

Mahkeme, seçimlerde usulsüzlük iddialarının “yaklaşık ispat” seviyesinde doğrulandığını belirterek kongrede seçilen il başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini görevden uzaklaştırdı.

Görevden alınan isimlerin yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap kayyum olarak atandı.

yeni-proje-5.jpg
Gürsel Tekin

KAYYUM GÜRSEL TEKİN'İN İSTİFA ETMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kayyum kararından sonra "Göreve hazırım" diyen Gürsel Tekin, 13 Şubat 2024 tarihinde partisinden istifa ettiğini öne sürmüştü. Fakat Özgür Çelik'in yerine atanmasıyla Tekin'in aslında istifa etmediği ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından istifa açıklaması yapan Tekin, son aidat ödemesini 1 Eylül 2025 Pazartesi günü yapmış.

k1-38.webp

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkeleri tüzük ve programında yer almaktadır. Ne yazık ki geçen zamanda CHP çağdaş uygarlığı hedefleyen, Türkiye’de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmıştır" ifadeleriyle istifa ettiğini duyuran Gürsel Tekin 13 Şubat 2024'te yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

yeni-proje-4.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

