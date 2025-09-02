Son dakika | Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'den ilk açıklama

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 8 Ekim 2023'te düzenlenen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin açılan davada kritik bir ara karar verdi. Mahkeme, seçimlerde usulsüzlük iddialarının "yaklaşık ispat" seviyesinde doğrulandığını belirterek kongrede seçilen İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini görevden uzaklaştırdı. Yerlerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurul atandı.

GÜRSEL TEKİN'İN CHP'DEN İSTİFA ETMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kararla birlikte kongrede seçilen 198 kurultay delegesi de tedbiren görevden alındı. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun başlattığı 39. Olağan Kurultay takvimi kapsamında İstanbul'daki ilçe ve il kongrelerinin seçim çalışmaları tedbiren durduruldu. Ayrıca 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan İstanbul İl Kongresi'nde alınan tüm kararların iptaline hükmedildi. CHP'den istifa ettiğini daha önce açıklayan Gürsel Tekin'in istifa etmediği de mahkeme kararıyla ortaya çıktı.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Halk TV'ye bağlanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise, "Bize yapılmış bir tebliğ yok. Biz de meseleyi anlamaya çalışacağız şu anda hızlıca" dedi.

Çelik X hesabından da şunları ifade etti:

"Değerli yol arkadaşlarım, Telefonlarım kilitlenmiş durumda. Aramalara ve mesajlara dönmem mümkün değil. Süreci takip etmek ve yönetmek üzere İstanbul İl Başkanlığımıza geçiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz!"

KAYYUM GÜRSEL TEKİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Görevden alma kararının ardından kayyum heyetinde yer alan Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş'a yaptığı açıklamada, "Çağrı heyeti kararını TGRT Haber'den öğrendim. Benim için de sürpriz oldu. Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP'yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP'li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız, her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP'yi CHP'liler yönetecek" ifadelerini kullandı.