Kayyum atanan TELE 1'de maaş krizi!

Yayınlanma:
Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın "casusluk" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından kayyum atanan TELE 1 televizyonunda, normal ödeme tarihinin geçmesine rağmen çalışan maaşlarının hala ödenmediği iddia edildi.

Gazeteci ve Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın "casusluk" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yönetimine kayyum atanan TELE 1 televizyonunda, çalışanların maaşlarının ödenmediği yönünde iddialar ortaya çıktı. Yanardağ'ın gözaltına alındığı 24 Ekim günü, henüz ifadesine bile başvurulmadan, oğlu Alp Yanardağ'ın üstüne olan TELE 1'e kayyum atanmıştı.

TELE 1 çalışanlarından Ömer Ödemiş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi. Ödemiş, maaşların normalde o ayın ilk beş günü içerisinde yatırıldığını ancak ödeme tarihinin üzerinden geçmesine rağmen hala bir gelişme olmadığını belirtti.

"HERKESİN PLANLI ÖDEMESİ VAR"

Ödemiş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tele 1'de kayyum önce maaşlar en geç, o ayın ilk 5 günü yatardı. Bu gün ayın 7'si, maaşlardan haber bile yok. Çalışanları mağdur ettiniz... Herkesin planlı ödemesi var.. Hani yönetecektiniz ya siz.. Bekliyoruz..."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

