Kayıp emekli öğretmen günlerdir aranıyor

Kayıp emekli öğretmen günlerdir aranıyor
Yayınlanma:
Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaybolan emekli öğretmeni arama çalışmaları devam ediyor.

Yeşilova Mahallesi'ndeki evinden 1 Mayıs'ta ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve Parkinson hastası olduğu öğrenilen emekli öğretmen 46 yaşındaki Kutbettin Keskin'in yakınlarının 2 Mayıs'ta durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

Bingöl, Muş ve Van'dan bölgeye gelen AFAD, jandarma, güvenlik korucuları ile bazı sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinden oluşan 229 kişinin katılımıyla, Haçapur Deresi ve arazide Keskin'i arama çalışmaları yürütülüyor.

Fırat Nehri'ne düşen kampçı için arama çalışması başlatıldıFırat Nehri'ne düşen kampçı için arama çalışması başlatıldı

aa-20260505-41294194-41294193-bingolde-kayip-emekli-ogretmeni-arama-calismalari-suruyor.jpg

DRON VE AFAD DESTEĞİYLE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Dron desteğiyle gerçekleştirilen aramada, Van'dan gelen AFAD dalgıç ekibi de derenin derin kısımlarında çalışma yapıyor.

Dün Haçapur Deresi'nin çevresinde yapılan aramada bulunan mont, cep telefonu ve cüzdanın Keskin'e ait olduğu belirlendi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Türkiye
Apartman dairesinden piton çıktı
Apartman dairesinden piton çıktı
Toroslar'ın 'turkuaz' gerdanlığı: Gezende Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor
Toroslar'ın 'turkuaz' gerdanlığı: Gezende Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor
Otomobil park halindeki TIR'a çarptı, hurdaya döndü: 2 yaralı
Otomobil park halindeki TIR'a çarptı, hurdaya döndü: 2 yaralı