Kayınpederini pompalı tüfekle vurmuştu! Saldırgan adli kontrolle serbest kaldı

Aksaray’ın Kurtuluş Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Hollanda'dan memleketleri Aksaray'a izne Ahmet ve Elif C. çifti, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Elif C., tartışmanın ardından babası İsmail B.'yi telefonla arayarak durumu haber verdi. İsmail B., kızı ve damadının oturduğu eve gelip zile basınca kapıyı açan Ahmet C., pompalı tüfekle kayınpederine ateş açtı.

Ayağından yaralanan İsmail B., kanlar içinde kalırken silah seslerini duyan yurttaşların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı İsmail B., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HASTANEDEN TABURCU OLDU!

Sedyeyle acil servise alınan İsmail B., gazetecilere, "Beni damadım vurdu. Olayda hiçbir şey yok. Ne olduğu ben de anlamadım" ifadeleri kullandı. İsmail B.’nin, tedavisinin ardından hastaneden taburcu olduğu bildirildi.

Kayınpederine pompalı tüfekle ateş açtı!

DAMAT ADLİ KONTROLLE SERBEST!

Olayın ardından gözaltına alınan damat Ahmet C. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



