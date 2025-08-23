Kavşakta feci kaza: 4 yaralı hastane kaldırıldı

Aksaray’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı korkunç bir kaza meydana geldi.

Saat 21.30 sıralarında Doğantarla köyü kavşağında meydana gelen kazada, 18 yaşındaki Burak Ramazan Koçak'ın kullandığı 68 ADZ 036 plakalı motosiklet ile 63 yaşındaki Emin Uysal'ın yönetiminde bulunan 51 HC 016 plakalı otomobil çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada başında kask olan Burak Ramazan Koçak ve arkasındaki Emre Şimşek (18) ile otomobil sürücüsü Emin Uysal ve yanındaki Ümit Türkmen (36) yaralandı.

Kazayı göre vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burak Ramazan Koçak’ın durumunun ağır olduğu belirtildi.