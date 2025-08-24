Kavşakta feci kaza: 1 ölü 4 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 12.30 sıralarında Sultansuyu Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü kavşağında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Mehmet Yalçınkaya yönetimindeki 06 VM 371 plakalı otomobil ile Aslı Cengiz yönetimindeki 44 ADS 240 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, 44 ADS 240 plakalı otomobilde bulunan Gülten Gülbaş (51) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından Mehmet Yalçınkaya, Aslı Cengiz, Yaren Polat Gülbaş ve Emine Çelik yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Gülten Gülbaş'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili olarak Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.