Kavşakta feci kaza: 1 ölü 4 yaralı

Yayınlanma:
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Sultansuyu TİGEM kavşağında meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada 51 yaşındaki Gülten Gülbaş hayatını kaybederken, dört kişi yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 12.30 sıralarında Sultansuyu Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü kavşağında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Mehmet Yalçınkaya yönetimindeki 06 VM 371 plakalı otomobil ile Aslı Cengiz yönetimindeki 44 ADS 240 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, 44 ADS 240 plakalı otomobilde bulunan Gülten Gülbaş (51) olay yerinde yaşamını yitirdi.

malatya-kaza-2.jpg

Kazanın ardından Mehmet Yalçınkaya, Aslı Cengiz, Yaren Polat Gülbaş ve Emine Çelik yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

malatya-kaza-3.jpg

Hayatını kaybeden Gülten Gülbaş'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili olarak Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

