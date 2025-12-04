Kasım indirimi sonrası alarm veren görüntü

Kasım indirimi sonrası alarm veren görüntü
Yayınlanma:
Kasım indirimlerinin ardından pek çok kişi, etiketleri hâlâ üzerinde duran kullanılmamış giysilerle baş başa kaldı. Doç. Dr. Başak Boğday Saygılı, alışveriş çılgınlığı sonrası ortaya çıkan bu pişmanlığın nedeninin “ihtiyaç değil indirim psikolojisiyle alışveriş yapmak” olduğunu vurguladı.

Kasım ayının cazip indirimleri geride kalırken, ülke genelinde binlerce evde benzer bir sahne yaşanıyor: Etiketleri çıkarılmamış bluzlar, hiç kullanılmamış pantolonlar, “Fırsat bu fırsat” duygusuyla sepete eklenen ama kombinlenmesi henüz hayal edilen onlarca parça.

Moda ve sürdürülebilirlik uzmanı Doç. Dr. Başak Boğday Saygılı, bu dönemin tam da tüketim alışkanlıklarını yeniden değerlendirmek için en doğru zaman olduğunu söyledi.

whatsapp-image-2025-12-04-at-11-20-48-1.jpeg

SADECE YÜZDE 20'Sİ KULLANILIYOR

Yapılan akademik araştırmalar, insanların gardıroplarındaki giysilerin yalnızca yüzde 20’sini aktif olarak kullandığını ortaya koyuyor. Doç. Dr. Başak Boğday Saygılı, özellikle Kasım indirimlerinden alınan ürünlerin “bir gün giyerim” düşüncesiyle dolabın derinliklerinde unutulduğunu vurguluyor. Ancak buna karşın, girişimci ruha sahip bireylerin yeni aldıkları parçaları daha hızlı dolaşıma sokarak daha bilinçli tüketim davranışı gösterdiğini ifade ediyor.

"YENİ ALDIĞINIZ GİYSİLERE ÖNCELİK VERİN"

Doç. Dr. Başak Boğday Saygılı, herkesin kasım ayında bir “girişimci tüketici” gibi davranmasını önererek, “Yeni aldığınız giysilere öncelik verin, onları kombinleyin, kullanın. Böylece hem giysinin dolabınıza uyumunu hem de alışverişinizin gerçekten mantıklı olup olmadığını kısa sürede görebilirsiniz. Bu küçük farkındalık bile bir sonraki alışverişte çok daha bilinçli karar vermenizi sağlar.” dedi.

Saygılı, bu yöntemi yıllardır danışanlarında uyguladığını ve yüzde 90’ının bilinçli alışveriş alışkanlığı kazandığını belirtti.

whatsapp-image-2025-12-04-at-11-20-48.jpeg

"DAHA DOĞRU SATIN ALMAKTAN GEÇİYOR"

Yeni giysilere düzenli kullanım şansı vermek ve kombin karmaşasını ortadan kaldırmak isteyenler için yapay zeka uygulamaları olduğunu vurgulayan Saygılı, sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Sürdürülebilir bir geleceğe giden yol; daha fazla satın almaktan değil, daha doğru satın almaktan geçiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

