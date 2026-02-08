Kasım Garipoğlu'nun açıp 2 kişinin ölümüne sebep olan dava çöktü! Herkes beraat etti

Uyuşturucu partileri ve fuhuş iddialarıyla son dönemde kamuoyunun gündemine gelen Kasım Garipoğlu’nun, eski çalışanları hakkında "30 milyon dolarımı çaldılar" iddiasıyla açtığı dava beş yıl sonra sonuçlandı. İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında tüm sanıklar beraat etti.

Mahkemenin kararıyla birlikte Garipoğlu’nun eski çalışanlarına yönelttiği suçlamalar da yargılamadan sonuç çıkmadan sona ermiş oldu.

SAVCILIK: KESİN VE YETERLİ DELİL YOK

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, karar duruşmasında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, dosya kapsamında dinlenen tanık beyanları, sanık savunmaları, bilirkişi raporları ve dosyadaki mevcut delillerin birlikte değerlendirildiğinde, sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığını belirtti.

Savcı, bu gerekçeyle tüm sanıkların beraatine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti de savcılık mütalaası doğrultusunda hüküm kurarak sanıkların tamamı hakkında beraat kararı verdi.

DAVA AÇMAK İÇİN ŞİRKETİNİ TAŞIMIŞTI

Dosya kapsamına yansıyan bilgilere göre Kasım Garipoğlu, eski çalışanları hakkında ilk suç duyurusunu İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde yaptı. Ancak savcılık, sunulan delilleri yeterli bulmayarak dosya hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

Bunun ardından Garipoğlu, suç duyurusunu bu kez Bakırköy Adliyesi’ne taşıdı. Şirket merkezinin Maslak’ta bulunmasına rağmen, dosyada yer alan bilgilere göre şirket adresi kâğıt üzerinde Bağcılar’a taşınmış gibi gösterildi ve suç duyurusu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapıldı.

İDDİLARI YÜZÜNDEN 6 ÇALIŞANI TUTUKLANMIŞTI

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan davada, 30 milyon doları çalmakla suçlanan altı eski çalışan tutuklandı. Yargılama sürecinde, söz konusu paranın çalışanlar tarafından çalındığına ilişkin somut deliller bulunmadığı yönünde savunmalar ve beyanlar dosyaya girdi.

Sanıklar ve tanık anlatımlarında, müşteriler tarafından şirkete nakit olarak gönderilen yaklaşık 30 milyon doların, Kasım Garipoğlu tarafından yurt dışında açılan bir şirkete teminat bedeli olarak aktarıldığı ve bu paranın şirkete geri konulmadığı iddia edildi. Bu hususun, şirket muhasebe kayıtları ve çalışan beyanlarında yer aldığı belirtildi.

BİR ÇALIŞAN İNTİHAR ETTİ DİĞERİ DE KANSERDEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Beş yıl süren dava devam ederken, sanıklar arasında yer alan bir eski çalışanın yaşamına son verdiği, bir diğer çalışanın ise kanser nedeniyle hayatını kaybettiği dosya bilgilerine yansıdı. Hayatta kalan sanıklar ise yargılama süresi boyunca haklarındaki suçlamalar nedeniyle uzun süre iş bulamadıklarını ifade etti.

Beraat kararıyla dosya kapandı

Mahkemenin “yeterli ve kesin delil bulunmadığı” gerekçesiyle verdiği beraat kararıyla dava sona erdi. Karar, kamuoyunda ve hukuk çevrelerinde, delil yetersizliği gerekçesiyle kapatılan bir dosyanın nasıl açıldığı ve beş yıl boyunca nasıl sürdürüldüğü sorularını da beraberinde getirdi.