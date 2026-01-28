İşte Garipoğlu'nun uyuşturucu partilerinin kuralları! Barmen sistemi ifşa etti

Firari durumda bulunan İş İnsanı ve Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu'nun uyuşturucu partilerinin sistemi ifşa oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında Garipoğlu'nun yalısındaki aramalarda çok sayıda uyuşturucu aparatı bulunmuştu.

Partilerde barmenlik yapan Atilla Aydın, kendi talebiyle cezaevinden getirilerek savcılığa ifade verdi.

Aydın, “Evinde, otelinde parti, etkinlik, organizasyon düzenleyen yerlere giderek geçimim sağlarım” ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu kullandığını kabul eden Aydın, “Ben bu uyuşturucu maddeyi Kasım Garipoğlu'nun evinde parti düzenlenirken kullandım” dedi.

Aydın, Kasım ve Fatih Garipoğlu’nun sık sık uyuşturucu kullanılan partiler düzenlediğini anlattı:

“Yaklaşık 2 yıllık süreçte 20 kez ben bu kişilerin partilerinde barmenlik yaptım. Bu partilerde uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım.”

Partilerin detaylarını paylaşan Aydın, “Yeniköydeki yalısında, balıkçı teknesinde (lacivert renkli olan) bu şekil uyuşturucu kullanılan partiler düzenlerlerdi” dedi. Kendisinin kimseye uyuşturucu vermediğini belirten Aydın, sadece barmenlik yaptığını vurguladı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan oğlu hakkında konuştu! Abdi İbrahim'in patronu o partiye dikkat çekti

UYUŞTURUCU PARTİLERİNDEKİ SİSTEMİ İFŞA ETTİ

Partilerin kural ve düzenini de aktaran Aydın şunları söyledi:

“Üst kattaki mutfaktan dışarıya çıkışımız yasaktı. Parti başladığında telefonlarımızı kilitli dolaba koyardık. Bu partinin kuralları vardı. Bu kurallara uymayan çalışanlar bir dahaki etkinliğe gelemezdi.”

PARTİLERDEKİ ORTAMI ANLATTI

Aydın, ortamın nasıl bir hâl aldığını şöyle anlattı:

“Yerde rulo paralar (kokain kullanılması için), odalarda uyuşturucu kullanan kişiler, tuvalette musluk yanlarında kokain kalıntıları vardı. Evin her yerinde kişilerin uyuşturucu madde kullandığını görüyorduk.”

ÜNLÜ İSİMLERİ TEK TEK SAYDI

İfadede partilere katıldığı iddia edilen çok sayıda isme yer verildi:

“Merve Taşkın, Burak Ateş, Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu, Lerna Elmas, Charlie, Monkey Project isimli işletmeciler, Defne Samyeli'nin kızları, Mert Ayaydın, Murat Han Günal, Cengiz Can Atasoy, Yusuf Tekin, Süreyya Arioba, Asil Mert Çadırcı, Burak Altındağ, Ege Mutaf, Şeyma Subaşı, İrem Aksaç, Sandıra Alazoğlu, Suranaz Şahin, Özge Ertöz, Eliz Sakuçoğlu, Mehmet Can Çelik.”

"CİO UYUŞTURUCUYU DAĞITIRDI"

Savcının “Cio” lakaplı kişiyi sorması üzerine Aydın şu bilgileri verdi:

“Sıklıkla bu partide bulunurdu. Yanında hep çanta taşırdı, gelen konuklara uyuşturucuyu verirdi. Ödemeleri konuklar yapmazdı.”

48 SAAT SÜREN UYUŞTURUCU PARTİSİ

Aydın, partilerin günlerce sürdüğünü belirterek, “Kasım Garipoğlu'nun 26 Ekim 2025 tarihindeki doğum günü partisi 48 saatten fazla sürmüştü” dedi.

Aydın parti sonunda yapılan temizlikte “tabakların ve bardakların üzerilerinden yoğun miktarda uyuşturucu madde kalıntıları” bulunduğunu aktardı.

Uyuşturucu partilerine katıldığı iddia ediliyor! Defne Samyeli'den açıklama

Uyuşturucuyu bu yoğun partilerde ayakta kalmak için kullandığını söyleyen Aydın, “Bu tarz olayları görüp uyuşturucu madde kullandığımı kabul ediyorum. Bundan dolayı derin pişmanlık içerisindeyim” dedi