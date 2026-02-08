Oyun oynarken gelen ölüm! 4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı!

Oyun oynarken gelen ölüm! 4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı!
Yayınlanma:
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde evde oyun oynayan 4 yaşındaki çocuk, soluk borusuna cisim kaçması sonucu yaşamını yitirdi. Ailesinin yerde hareketsiz bulduğu E.K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde soluk borusuna cisim kaçan çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OYUN OYNARKEN HAREKETSİZ BULUNDU

Edinilen bilgiye göre olay, kırsal Körsu Mahallesi’nde meydana geldi. Oyuncaklarıyla oynayan 4 yaşındaki küçük erkek çocuğu E.K., bir süre sonra ailesi tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. Aile fertleri yaptıkları ilk kontrolde, çocuğun boğazına yabancı bir cisim kaçtığını belirledi.

HASTANEDE MÜDAHALE YETMEDİ

Vakit kaybetmeden ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Ancak E.K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Heimlich manevrası küçük kızı hayata döndürdüHeimlich manevrası küçük kızı hayata döndürdü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçük çocuğun cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından gözyaşlarıyla mahalle mezarlığında defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

