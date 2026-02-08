Sadece 2 kişinin yaşadığı köyde muhtar öldü: Eşi de terk ediyor!

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı olan ve yalnızca iki kişinin sürekli olarak ikamet ettiği Ustalar Köyü'nün Muhtarı Turgay Demir traktör kazası sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ustalar Köyü Muhtarı Turgay Demir, geçen perşembe gecesi köyüne traktörüyle giderken meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybetti.

Eşiyle birlikte köyde hayatını sürdüren iki kişiden biri olan Muhtar Turgay Demir'in cenazesi, Ardanuç Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Ustalar Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı.

EŞİ KÖYDEN GÖÇ ETME HAZIRLIĞINDA

Kış aylarında sadece Turgay Demir ve eşi köyde ikamet ediyordu. Demir'in hayatını kaybetmesinin ardından köyde tek başına yaşamını devam ettiremeyen muhtarın eşinin de köyden geç etme hazırlığı yaptığı belirtildi.

ANKA