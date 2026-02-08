Sadece 2 kişinin yaşadığı köyde muhtar öldü: Eşi de terk ediyor!

Sadece 2 kişinin yaşadığı köyde muhtar öldü: Eşi de terk ediyor!
Yayınlanma:
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Ustalar Köyü’nün muhtarı Turgay Demir, traktör kazasında hayatını kaybetti. Demir’in vefatının ardından köyde kalan tek kişi olan eşinin göç etmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı olan ve yalnızca iki kişinin sürekli olarak ikamet ettiği Ustalar Köyü'nün Muhtarı Turgay Demir traktör kazası sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ustalar Köyü Muhtarı Turgay Demir, geçen perşembe gecesi köyüne traktörüyle giderken meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybetti.

sadece-2-kisinin-yasadigi-koyde-muhtar-oldu-esi-de-terk-ediyor-11-001.jpg

Erzurum'da katliam gibi kaza! 4 kişi olay yerinde hayatını kaybettiErzurum'da katliam gibi kaza!

Eşiyle birlikte köyde hayatını sürdüren iki kişiden biri olan Muhtar Turgay Demir'in cenazesi, Ardanuç Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Ustalar Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı.

sadece-2-kisinin-yasadigi-koyde-muhtar-oldu-esi-de-terk-ediyor-8-001.jpg

Polis aracı kaza yaptı: 2'si polis 3 yaralıPolis aracı kaza yaptı: 2'si polis 3 yaralı

EŞİ KÖYDEN GÖÇ ETME HAZIRLIĞINDA

Kış aylarında sadece Turgay Demir ve eşi köyde ikamet ediyordu. Demir'in hayatını kaybetmesinin ardından köyde tek başına yaşamını devam ettiremeyen muhtarın eşinin de köyden geç etme hazırlığı yaptığı belirtildi.

ANKA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul barajlarında yükseliş var ama tablo hala kritik
İstanbul barajlarında yükseliş var ama tablo hala kritik
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Saran dev imzayı attı: Resmen açıklandı
Resmen açıklandı
Saran dev imzayı attı
Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Kalyon ve Cengiz Suriye yolunda! 7 milyarlık projeyi Bakan Bayraktar duyurdu
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Türkiye
Polis memurunu döverek katletmişlerdi! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
Polis memurunu döverek katletmişlerdi! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
Oyun oynarken gelen ölüm! 4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı!
Oyun oynarken gelen ölüm! 4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı!