Kasası alev alan kamyonet akaryakıt istasyonuna girdi
Elazığ'da seyir halindeki kamyonetin kasasındaki kartonlar aniden alev almaya başladı.
Yanar vaziyette akaryakıt istasyonuna giren kamyonetteki yangını çalışanlar, söndürerek facia yaşanmasının önüne geçti.
KARTON YÜKLÜ KAMYONET ALEV ALEV YANDI
Gece saatlerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir kamyonet Akçakira beldesinde seyir halindeyken yanmaya başladı. Kasadaki kartonların yandığını gören sürücü, kamyoneti akaryakıt istasyonuna soktu.
Alev alev yanan kamyoneti gören istasyon çalışanları panik oldu.
FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ
İstasyonda panik yaşanırken, çalışanlar yangın söndürme tüpleriyle yaptığı müdahale ile yangını söndürdü.
Çalışanların çabasıyla faicanın önüne geçilirken, o anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak:DHA