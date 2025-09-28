Kasası alev alan kamyonet akaryakıt istasyonuna girdi

Yayınlanma:
Elazığ'da karton yüklü kamyonet seyir halindeyken alev aldı. Yanar vaziyette akaryakıt istasyonuna giren kamyonetteki alevlere çalışanlar müdahale etti.

Elazığ'da seyir halindeki kamyonetin kasasındaki kartonlar aniden alev almaya başladı.

Yanar vaziyette akaryakıt istasyonuna giren kamyonetteki yangını çalışanlar, söndürerek facia yaşanmasının önüne geçti.

KARTON YÜKLÜ KAMYONET ALEV ALEV YANDI

Gece saatlerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir kamyonet Akçakira beldesinde seyir halindeyken yanmaya başladı. Kasadaki kartonların yandığını gören sürücü, kamyoneti akaryakıt istasyonuna soktu.

Alev alev yanan kamyoneti gören istasyon çalışanları panik oldu.

alev-alan-kamyonet-girdigi-akaryakit-is-935927-277949.jpg

FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

İstasyonda panik yaşanırken, çalışanlar yangın söndürme tüpleriyle yaptığı müdahale ile yangını söndürdü.

alev-alan-kamyonet-girdigi-akaryakit-is-935930-277949.jpg

Çalışanların çabasıyla faicanın önüne geçilirken, o anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA

