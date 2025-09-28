Beykoz'da orman yangını! Alevler hızla yayıldı

Beykoz'da orman yangını! Alevler hızla yayıldı
Yayınlanma:
İstanbul'un Beykoz ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple orman yangını çıktı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde akşam saatlerine orman yangını çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

BEYKOZ'DA ORMAN YANGINI

Beykoz Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Akşam saatlerine il genelinde etkili olan rüzgar sebebiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

aa-20250927-39246342-39246338-beykozda-ormanlik-alanda-cikan-yangina-mudahale-ediliyor.jpg

Bursa'da korkutan yangın! Alevler göğü kızıla boyadıBursa'da korkutan yangın! Alevler göğü kızıla boyadı

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Alevleri gören çevredekiler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

aa-20250927-39246342-39246337-beykozda-ormanlik-alanda-cikan-yangina-mudahale-ediliyor.jpg
Beykoz'da orman yangını

Rüzgarın şiddetini arttırma ihtimaline karşı itfaiye ekiplerinin yangını büyümeden kontrol altına alma çabası sürüyor.

BEYKOZ'DA İKİNCİ YANGIN

İstanbul Beykoz'da geçtiğimiz temmuz ayında da orman yangını çıkmıştı. Çiğdem Mahallesi'nde çıkan orman yangına atılan fişeğin neden olduğu açıklanmıştı.

Kaynak:AA

