Kartalkaya'dan hiç mi ders almadınız: Yeni facialar yaşanabilir!

Bolu Kartalkaya’da ocak ayında meydana gelen otel faciası, yaşanan can kayıplarıyla hafızalarda derin bir iz bıraktı.

Facianın yargı süreci sürerken, yangın yönetmeliği gereği firmaların yıl sonuna kadar tüm eksikliklerini tamamlaması gerekiyor.

1 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile mevcut binaların yangın güvenliği eksikliklerini gidermeleri için 31 Aralık 2025’e kadar süre tanındı. Bu süre içerisinde eksikliklerini tamamlamayan ve yangın mevzuatına uymayan firmaların ruhsatları iptal edilecek.

Ancak yönetmelikte, yangın güvenlik sistemlerinin bakımına ilişkin herhangi bir düzenlemenin bulunmaması, sektörde endişe yaratıyor.

Yangında yaşanan ihmaller zincirine dikkat çeken Securitas Technology Türkiye Genel Müdürü Pelin Yelkencioğlu “Otelde yangın algılama sistemi çalışsaydı kimsenin burnu bile kanadan tahliye edilirdi. Ama sistem çalışmıyordu. 2012 tarihli raporu gördüm. Firma sistemi kurup teslim etmiş, Ama sistemi teslim etmek tek başına hiçbir şey ifade etmiyor” dedi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Yönetmelikte bakım ile ilgili bir madde bulunmadığını ifade eden Yelkencioğlu şunları dedi:

Yönetmeliğe göre firmalar yıl sonuna kadar eksiklerini gidermek zorunda. Havalandırma, yangın kapıları, duman tahliye sistemleri, sesli anons, ışıklı yönlendirme. Yani olması gerekenler sıralanmış. Ancak bakımı yapılmayan teknoloji o kadar süre çalışmaz. Yangın güvenliği araçlardaki airbag gibidir. İhtiyaç olana kadar fark etmezsin ama ihtiyaç hâlinde hayat kurtarır. Mesela yangın sprink söndürme sistemleri taktınız. Ancak borularda su yoksa bir anlam ifade etmez. Kartalkaya’daki otelde kabloları kesmişler. Siz bakım yapmadan boruda su olup olmadığını, kablonun kesilip kesilmediğini anlayamazsınız. Yurt dışında birçok ülkede bakım zorunluluğu var. Bizde de bakım zorunluluğu olmalı. Güvenlik teknolojileri ayrı ayrı değil bütünsel olarak ele alınmalı.

"MIŞ GİBİ YAPILMAMALI”

Özellikle küçük firmalarda devlet eliyle düzenli olarak denetim yapılması gerektiğini vurgulayan Yelkencioğlu “Bakım hizmetini düzenli alan firmalar için sorun yok. Ancak hiç almayanlar var. Şu an denetim yapılsa yangın sistemlerinin çalışmadığını görürsünüz. Özellikle otellerde, AVM’lerde yani insan sirkülasyonun yüksek olduğu yerlerde bakım denetimleri yapılmalı. Eğer denetim yapılamıyorsa firmalardan bunları belgelendirmesi istenmeli. Mış gibi yapılmamalı” ifade etti.

"YÖNETMELİKTE TATBİKAT VE KAMERA ZORUNLULUĞU OLMALIYDI”

Yelkencioğlu yangınla mücadelede teknolojinin önemine dikkat çekerek “Maalesef yönetmelikte yapay zekâlı kameralar ve tatbikatlara da yer verilmediğini görüyoruz. Oysa video analiz yöntemleri dumanı algılayarak daha büyümeden haber veriyor. Tatbikatlar ise çalışanların yangın karşısında davranışları için önemli. Aksi takdirde panik yapabilir. Yönetmelikte tatbikat ve kamera zorunluluğu olmalıydı” dedi.

Yelkencioğlu, yangın sonrası hiçbir firmanın kendileriyle temas kurmadığını, aksine kendilerinin firmaları arayarak yangın güvenlik sistemleri hakkında bilgi verdiklerini söyledi. Yelkencioğlu “Yangına karşı toplumsal bilinç önemli. Otele gittiğinizde yangın belgesi var mı mutlaka kontrol edin” dedi.