Kartalkaya’da “Hiçbir yetkim yok” demişti! Çalışanlara talimat yağdırdığı mesajlar ortaya döküldü

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de, 21 Ocak günü meydana gelen yangın faciası 78 kişiyi yaşamdan kopardı. Yangında 133 kişi ise yaralanırken 7 Temmuz’da ilk duruşması görülen davanın 22 Eylül’de de ikinci duruşması görülecek.

Yargılama devam ederken dava dosyasına Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sanıkların telefon incelemelerinin dökümünün yapıldığı raporlar girdi.

YANGINDAN 3 GÜN SONRA “İŞ GÜVENLİĞİ”

Sanıkların, 20 Kasım 2024 ve 1 Mart 2025 tarihleri arasındaki telefon konuşmaları incelenirken Gazelle Otel’in genel müdürü Ahmet Demir’in telefon incelemesinde, 24 Ocak tarihinde yani yangından üç gün sonra “İş güvenlik acil yapılacak durumlar” isimli bir Whatsapp grubunun kurulduğu tespit edilirken sanıklardan Grand Kartal Otel’in ortaklarından ve Halit Ergül’ün kızı tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu’nun, bu gruptan otel çalışanlarına talimatlar verdiği kaydedildi.

“OTELLE HİÇBİR İLGİM YOK” DEMİŞTİ!

Yangına ilişkin görülen davada tutuklu sanıklar Hacıbekiroğlu, duruşmada verdiği savunmasında otelle ilgili herhangi bir şeyle ilgilenmediğini, yalnızca tatil için geldiğini ileri sürmüş ve “Otelde hiçbir yetkim yok” sözleriyle tepki çekmişti.

Söz konusu WhatsApp grubunda yer alan konuşmalardan bazıları şöyle:

Tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: “Mavi olana engelli işareti koyarsak yeşile dönüyor demişti Bihter Hanım” Tutuklu sanık otelin teknik personellerinden Tahsin Pekcan: “TS kullanımına engel bir durum demiyor. Hafif kusurlu diyor hepsini yeşil alabilmemiz için komple asansörleri değiştirmemiz gerekiyor. Kırmızı güvensiz tam kusurlu olarak hiçbir şekilde kullanılamaz. Kabin ölçüleri kurtarmıyor Ceyda Hanım” Tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Bu kırmızıyı ne olursa yeşile çevirebiliyoruz bir sorsak? Muharrem Tabur: Basınçlı kaplar (örnek rupleri vb) periyodik kontrol isg ekip nete üye makine mühendisi rapor ve görevli ataması yeni yönetmelik zorunlu tutuyor. Tutuklu sanık otelin teknik personellerinden Tahsin Pekcan: Maalesef Ceyda Hanım Tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Yatay asansör ya kategori başka aslında vs. vs. Han restorana giden asansör sıkıntıydı bir de? Normal asansör kategorisinde değerlendirildiği için kırmızıydı. Bir değişiklik yapıldı mı bilemiyorum. Tutuklu sanık otelin teknik personellerinden Tahsin Pekcan: Bizim şu an kullanılamaz asansörümüz yok Ceyda Hanım, denetlemede problem yaşamayız.

"ÜÇ MAYMUNU OYNASINLAR DERİM"

Tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: O zaman ne yapacağız gelince denetlemeye? Kullanım dışı falan mı yazsak? Güneydeki otellerde öyle var bazı. Dmaris bay’de var mesela. Onların da mı kırmızı? Tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Acil çıkışında engel var diyor Bihter Hanım. Bunları sökelim. Sol taraftaki kapıya yapıştıralım bir adet. Bir de bu yaptığımız değişiklikleri yangın çıkış planında göstermemiz gerekir mi? Muhasebe Engin’e gösterdik. Acil bir şekilde yapabildiklerimizin hepsini yapalım. Tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Akşam boyacı gelecekti? Burası da boyansın gece.

Personel alanlarında eksiklik var mıymış? Personel yangın çıkış merdivenlerine bunlardan koyabilir miyiz geçici? Tutuksuz sanık Salun: “Üç maymunu oynasınlar derim”

Tutuksuz sanık Mehmet Salun’un “Mustafa Yılmaz” şeklinde kayıtlı bir kişiyle olan bir mesajlaşmasında ise “Mehmet Kuran, Şenol Özhan’ı da arasan, 'Bu acil durumdan haberim yok, imzalar benim değil, kimin hazırladığını bilmiyorum. Yemekhanede asılı görmedim' demeleri yetecek. Üç maymunu oynasınlar derim. Çalıştığı departman dışı bilgi vermesinler. Yoksa olay saçma sapan hale geliyor" şeklinde mesajı da dava dosyasına girdi.

78 KEZ “OLASI KASTLA ÖLDÜRME” SUÇUNDAN HAPİS CEZASI İSTENİYOR!

Yangınla ilgili hazırlanan iddianamede, Grand Kartal Otel’in sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye eri İrfan Acar'ın “olası kastları ile sorumlu oldukları” ifade edildi ve haklarında 78 kez “olası kastla öldürme” ve “olası kastla yaralama” suçundan hapis cezası talep edildi.

