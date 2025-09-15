Son Dakika | Kartalkaya yangını davasında yeni gelişme: Mütalaa açıklandı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mütalaa açıklandı.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, otel sahibi Halit Ergül, otelin yönetim kurulu üyesi ve Ergül’ün damadı Emir Aras, Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir ve Grand Kartal Muhasebe Müdür Kadir Özdemir hakkında 78 kişiye yönelik "olası kastla öldürmek", 35 kişiye yönelik ise "olası kastla yaralama" suçundan hapis cezaları istedi.

Ergül’ün eşi Emine Murtezaoğlu ile kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras hakkında ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ceza talep edildi.

