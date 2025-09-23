Kartalkaya davasında tutuklu sayısı 20'ye yükseldi

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin, 19’u tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması gerçekleşti.

Mahkeme Başkanı, İrfan Acar’ın ailesinin hesaplarının incelenmesinin reddine, esas hakkında yazılı savunma yapmak için gelecek celseye kadar süre verilmesine karar verdi. Ayrıca tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Kübra Demir, Ece Kayacan ve Doğan Aydın'ın tutuklanma talepleri reddedildi. Mehmet Salun’un tutuklanmasına karar verildi. Tutuklu olmayan sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.

Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. Sonraki duruşma 27 Ekim'de görülecek.

