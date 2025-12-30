Karlı yolda mahsur kalan TIR kurtarıldı
Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan TIR, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur TIR, ekiplerin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.
KARLI YOLDA MAHSUR KALDI
Kar ve buzlanmanın etkili olduğu Elazığ'da merkeze bağlı Körpe köyü yolunda bir TIR mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
YOLDA KALAN TIR KURTARILDI
Yolu kardan temizleyen ekipler, halat yardımıyla TIR hareket etmesini sağladı.
Sürücülere dikkatli olmaları ve kış şartlarına uygun lastiklerle yola çıkmaları uyarısı yapıldı.
Kaynak:AA