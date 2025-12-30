Kaçakçılığa engel olmak istedi canından oldu: Kargo şube müdürü öldürüldü!

Yayınlanma:
Adana'da kargo şubesinden kaçak sigara göndermek isteyen şüpheli durumu polise bildiren şube müdürü Kamil Çelik'i öldürdü.

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir şüpheli, kargo şubesinden kaçak sigara göndermek istedi. Şüpheli durumu polise bildiren şube müdürü Kamil Çelik'i tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Huzurevleri Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerindeki bir kargo şirketinin şubesinde yaşandı. Saat 15.00 civarında şubeye gelen kimliği henüz tespit edilemeyen bir şüpheli, kaçak sigara dolu bir paketi gönderilmek üzere teslim etti.

gondermek-istenen-kacak-sigarayi-polise-1088849-323204-001.jpg

DURUMU FARK EDEN MÜDÜR POLİSE HABER VERDİ

Şube müdürü Kamil Çelik ise, durumun farkına varınca polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese gelen polisler, söz konusu pakete el koydu. Polislere haber verildiğini öğrenen şüpheli daha sonra tekrar şubeye gelerek Çelik ile tartışmaya başladı.

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında getirdiği silahla Çelik’e ateş ettikten sonra beraberindeki kişilerle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

gondermek-istenen-kacak-sigarayi-polise-bildiren-kargo-sube-mudurunu-oldurdu.jpg

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralandığı öğrenilen Çelik, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Çelik'in cenazesi incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

