Karı-koca olay yerinde can verdi: Manisa'da feci kaza

Karı-koca olay yerinde can verdi: Manisa'da feci kaza
Yayınlanma:
Manisa'da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu karı koca yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, meydana gelen feci kazada karı koca hayatını kaybetti.

Feci kaza, Alaşehir-Kula kara yolunun Gülpınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 69 yaşındaki Mehmet Fırat'ın kullandığı 45 KA 7524 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

aa-20251014-39411844-39411843-manisada-devrilen-otomobildeki-kari-koca-oldu.jpg

İTFAİYE EKİPLERİ YAŞLI ÇİFTİ SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Arnavutköy’de feci kaza! Beton bariyerlere çarptı: Alev alan araçta can verdiArnavutköy’de feci kaza! Beton bariyerlere çarptı: Alev alan araçta can verdi

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü ile yanındaki eşi 76 yaşındaki Mükrime Fırat'ı sıkıştığı yerden çıkardı.

aa-20251014-39411844-39411842-manisada-devrilen-otomobildeki-kari-koca-oldu.jpg

KARI KOCA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk kontrolde, karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cansız bedenleri, incelemelerin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Türkiye
Ceza yiyen sürücü kendini ve aracını yakmaya çalıştı
Ceza yiyen sürücü kendini ve aracını yakmaya çalıştı
Son dakika | Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Sezgin Tanrıkulu 'Bu zulme son verin' diyerek isyan etti
Sezgin Tanrıkulu 'Bu zulme son verin' diyerek isyan etti