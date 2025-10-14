Karı-koca olay yerinde can verdi: Manisa'da feci kaza
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, meydana gelen feci kazada karı koca hayatını kaybetti.
Feci kaza, Alaşehir-Kula kara yolunun Gülpınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 69 yaşındaki Mehmet Fırat'ın kullandığı 45 KA 7524 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İTFAİYE EKİPLERİ YAŞLI ÇİFTİ SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARDI
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü ile yanındaki eşi 76 yaşındaki Mükrime Fırat'ı sıkıştığı yerden çıkardı.
KARI KOCA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk kontrolde, karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çiftin cansız bedenleri, incelemelerin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)