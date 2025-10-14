Arnavutköy’de feci kaza! Beton bariyerlere çarptı: Alev alan araçta can verdi

Yayınlanma:
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil gişenin bariyerlerine çarptı. Kaza sonucunda otomobil alev alırken sürücü hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul Arnavutköy’de Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy mevkii Edirne istikametinde, saat 13,50 sıralarında meydana gelen feci kazada, H.D. kontrolündeki otomobil, Fatih gişelerine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle beton bariyere çarptı.

istanbul-kuzey-marmara-otoyolunda-oto-963366-286059.jpg

OTOMOBİL BİR ANDA ALEV ALDI!

Kazanın ardından otomobil bir anda alev aldı ve yanmaya başladı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

istanbul-kuzey-marmara-otoyolunda-oto-963370-286059.jpg

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ!

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürürken sağlık ekiplerinin çalışmalarında otomobil sürücüsü H.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

H.D.’nin cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Elazığ’da feci kaza! Motosikletteki iki kişi can verdiElazığ’da feci kaza! Motosikletteki iki kişi can verdi

Kaza güvenlik kamerasına anbean kaydedilirken görüntülerde, hızla gelen otomobilin bariyerlere çarptıktan sonra alev aldığı görülüyor.

Kaynak:DHA

