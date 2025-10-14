Elazığ’da feci kaza! Motosikletteki iki kişi can verdi

Elazığ’da bulunan Yurtbaşı yolunda, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen korkunç kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet, yol kenarında park halinde duran kamyona çarptı. Meydana gelen kaza sonucunda, motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu.

MOTOSİKLETTEKİ İKİ KİŞİ CAN VERDİ!

Çevrede bulunan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 20 yaşındaki Emirhan Uyar’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaralanan 22 yaşındaki Zülfü Bilik ise, ekipler tarafından yapılan ilk sağlık müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Bilik, doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Uyar ve Birlik’in cenazeleri, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.



