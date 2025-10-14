Cipe çarptı, restorandan çıkan müşterilerin arasına daldı: Ölümden kıl payı kurtuldular

Yayınlanma:
Güncelleme:
Ataşehir’de iddiaya göre ara sokakta hızla ilerleyen bir otomobil, yola çıkan cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, o sırada restorandan çıkan müşterilerin arasına daldı.

Kaza, 11 Ekim Cumartesi günü Fetih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta hızla ilerleyen otomobil yola çıkan cipe çarptı.

atasehirde-cipe-carpan-otomobil-restorandan-cikan-musterilerin-arasina-daldi-1.jpg

Üsküdar'da feci İETT kazası! Bahçe duvarında asılı kaldıÜsküdar'da feci İETT kazası! Bahçe duvarında asılı kaldı

MÜŞTERİLERİN ARASINA DALDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önce park halindeki hafif ticari araca çarptı, ardından da restorandan çıkan ve kaldırımda bekleyen müşterilerin arasına daldı.

atasehirde-cipe-carpan-otomobil-restorandan-cikan-musterilerin-arasina-daldi-5.jpg

ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDULAR

Aralarında 1 çocuğun da bulunduğu müşteriler otomobili son anda fark etti. Babasının elinden tutan çocuk yere düşerken, kaldırımda bekleyenler ölümden saniyelerle kurtuldu.

atasehirde-cipe-carpan-otomobil-restorandan-cikan-musterilerin-arasina-daldi-4.jpg

atasehirde-cipe-carpan-otomobil-restorandan-cikan-musterilerin-arasina-daldi-2.jpg

atasehirde-cipe-carpan-otomobil-restorandan-cikan-musterilerin-arasina-daldi-3.jpg

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak:DHA

