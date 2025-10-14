Cipe çarptı, restorandan çıkan müşterilerin arasına daldı: Ölümden kıl payı kurtuldular
Yayınlanma:
Güncelleme:
Ataşehir’de iddiaya göre ara sokakta hızla ilerleyen bir otomobil, yola çıkan cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, o sırada restorandan çıkan müşterilerin arasına daldı.
Kaza, 11 Ekim Cumartesi günü Fetih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta hızla ilerleyen otomobil yola çıkan cipe çarptı.
MÜŞTERİLERİN ARASINA DALDI
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önce park halindeki hafif ticari araca çarptı, ardından da restorandan çıkan ve kaldırımda bekleyen müşterilerin arasına daldı.
ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDULAR
Aralarında 1 çocuğun da bulunduğu müşteriler otomobili son anda fark etti. Babasının elinden tutan çocuk yere düşerken, kaldırımda bekleyenler ölümden saniyelerle kurtuldu.
Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak:DHA