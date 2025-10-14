Cipe çarptı, restorandan çıkan müşterilerin arasına daldı: Ölümden kıl payı kurtuldular

Ataşehir’de iddiaya göre ara sokakta hızla ilerleyen bir otomobil, yola çıkan cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, o sırada restorandan çıkan müşterilerin arasına daldı.