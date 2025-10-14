Üsküdar'da feci İETT kazası! Bahçe duvarından aştı
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde sabahın erken saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İlçeye bağlı Barbaros Mahallesi'nde bir İETT sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
ŞOFÖR DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Şoförün kontrolü kaybetmesinin ardından otobüs yokuş aşağı bir şekilde hızla ilerledi. Yol sonundaki bahçenin demir kapısına çarparak hız kesen otobüs aşağı düşmekten son anda kurtuldu.
BAHÇE DUVARINDAN AŞTI
Otobüs yüksek asılı şekilde kalakaldı. Kaza anları bir vatandaşın cep telefonundan an be an kayıt altına alındı. Otobüsün kaza yapmasının ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
OLAY YERİNE EKİPLER GELDİ: KAÇ YARALININ OLDUĞU BİLİNMİYOR
İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ekiplerin kaza yapan otobüse müdahalesi devam ederken kazada kaç yolcunun yaralandığı bilinmiyor.
