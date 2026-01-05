Kar yolları kapattı: KOAH hastasının imdadına ambulans helikopter yetişti

Kar yolları kapattı: KOAH hastasının imdadına ambulans helikopter yetişti
Yayınlanma:
Bitlis'te kardan yolu kapanan Bozpınar Köyü’nde aniden rahatsızlanan KOAH hastası Şakir Şişman ambulans helikopterle Bitlis Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan Şişman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı yolu kardan kapanan Bozpınar Köyü’nde rahatsızlanan 65 yaşındaki KOAH hastası Şakir Şişman'ın imdadına ambulansa helikopter yetişti.

Kar yolları kapattı: Mahsur kalan anne ile bebeğinin imdadına ambulans helikopter yetiştiKar yolları kapattı: Mahsur kalan anne ile bebeğinin imdadına ambulans helikopter yetişti

Şakir Şişman’ın aniden fenalaşması üzerine yakınları yetkilerden yardım istedi. Karla kapanan yola ambulans girememesi nedeniyle Bitlis Valisi Ahmet Karakaya’nın Sağlık Bakanlığı ile yaptığı görüşmenin ardından, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene koordinesinde hava ambulansı talep edildi.

yolu-kardan-kapanan-koydeki-koah-hastasi-1099804-326480.jpg

AMBULANS GİREMEYEN KÖYE HELİKOPTER SEVK EDİLDİ

Olumsuz hava şartlarının kara ulaşımına izin vermediği köye ambulans helikopter sevk edildi.

Bozpınar Köyü’ne ulaşan helikopter, KOAH hastası Şişman’ı alarak Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi’ne nakletti.Tedavi altına alınan Şişman’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

yolu-kardan-kapanan-koydeki-koah-hastasi-1099802-326480.jpg

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ergene, operasyonun başarıyla tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Zorlu hava ve yol şartlarına rağmen bu operasyonun gerçekleştirilmesinde desteklerini esirgemeyen başta Sayın Valimiz Ahmet Karakaya olmak üzere tüm sağlık personeline, hava ambulansı ekibine ve koordinasyonda görev alan kurumlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca katkılarından dolayı Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun’a da teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

