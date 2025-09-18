Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek

Türkiye, yağışsız, kurak ve sıcaklık rekorlarının kırdığı uzun yaz ayının ardından serin havalara kavuşuyor. Meteroloji Genel Müdrülüğü'nün son tahminlerine göre, karlı havalara kavuşacak olan ilk bölge, Doğu Kardeniz'in yaylaları ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri olacak.

Bu hafta içinde beyaz örtüyle kaplanması beklenen Doğu Karadeniz için Meteoroloji'den yeni bir uyarı geldi.

YARIN BAŞLIYOR, 2 GÜN SÜRECEK

MGM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde sağanak ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

Yağışların, akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağını bildiren Meteoroloji, meydana gelebilecek olan ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar konusunda konusunda vatandaşları uyardı.

Kuvvetli yağışların Cumartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olacağını vurgulayan MGM, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Perşembe) Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli (51-75 kg/ m2) olması bekleniyor.

Aralıklarla 20.09.2025 (Cumartesi) günü akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama Zamanı: 18.09.2025 18:00

Bitiş Zamanı: 20.09.2025 18:00"

