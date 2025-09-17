Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı

Kentsel dönüşüm projelerinde hak sahiplerini en çok koruyan unsur, sağlam bir sözleşme oluyor. Uzmanlara göre, sözleşmelerde yer alacak şeffaf proje detayları, sigorta ve teminat şartları, ödeme planları ve yasal güvenceler, ileride yaşanabilecek anlaşmazlıkların önüne geçiyor. Atılacak bilinçli bir imza, deprem riskine karşı güvenli konutların yanı sıra büyük hak kayıplarını da önleyebilir.

Türkiye’nin yüksek deprem riski nedeniyle hızlanan kentsel dönüşüm projeleri, hem şehirlerin güvenliği hem de tapu sahipleri için hayati önem taşıyor. Uzmanlar, dönüşüm sürecine girerken en önemli adımın hak sahiplerini koruyacak sağlam bir sözleşme imzalamak olduğunu belirtiyor.

Sözleşmeler, ileride doğabilecek uyuşmazlıkların önüne geçilmesinde en önemli güvence niteliği taşıyor. Bu nedenle, hak sahiplerinin imza atmadan önce dikkat etmesi gereken 7 kritik madde öne çıkıyor:

Proje detayları şeffaf olmalı: Başlangıç ve bitiş tarihleri, ruhsat bilgileri, teslim süresi ve teknik ayrıntılar açıkça yazılmalı.

Eski ve yeni değerler karşılaştırılmalı: Yeni konut veya arsa payı mevcut mülk ile kıyaslanarak belirtilmeli, değer artışlarının paylaşımı netleşmeli.

Hukuki güvenceler tanımlanmalı: Kiracıların geçici konut hakkı, tahliye süreçleri ve olası dava durumlarındaki haklar sözleşmede yer almalı.

Sigorta ve teminat unutulmamalı: İnşaat süresince doğabilecek hasarlara karşı sigorta şartı konulmalı, müteahhitin mali güvencesi teminatlarla desteklenmeli.

Katkı payları ve ödeme planı netleşmeli: Dairelerin ödeme koşulları, ek masraflar ve takvim açıkça belirtilmeli.

Yasal izinler belgelenmeli: Proje ruhsatlarının eksiksiz olduğu belgelerle kanıtlanmalı, uyuşmazlık çözüm yolları (arabuluculuk, dava vb.) sözleşmede tanımlanmalı.

Esneklik sağlayan hükümler eklenmeli: Uzun vadeli projelerde doğabilecek revizyonlara karşı mağduriyetleri önleyecek hükümler sözleşmeye eklenmeli.

Uzmanlar, tapu sahiplerine “Sözleşme imzalamadan önce tüm maddeleri dikkatle okuyun, gerekiyorsa bir hukukçudan destek alın” uyarısında bulunuyor. Atılacak sağlam bir imza, gelecekte yaşanabilecek büyük hak kayıplarının önüne geçebilir.

