Kanlı pusuda hayatını kaybetmişti: Saldırgan dakikalarca beklemiş: Görüntüler ortaya çıktı!

Olay, saat 07.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işe gitmek üzere evinden çıkan Akıncan Haberveren, sokakta bekleyen motosikletli şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

VÜCUDUNA 5 KURŞUN İSABET ETTİ!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Haberveren, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vücuduna 5 kurşun isabet ettiği öğrenilen Haberveren, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Silahlı saldırıda ölen Haberveren'in yerde hareketsiz yattığı ve polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Marmaray'da çocuklarının yanındaki babanın burnunu kırmıştı: O saldırganın cezası belli oldu

SALDIRGAN DAİKALARCA BEKLEMİŞ

Diğer yandan, Akıncan Haberveren'e düzenlenen silahlı saldırıdan önce motosikletli saldırganın beklediği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletli ve kasklı saldırganın saldırıdan önce motosikletiyle geri ileri manevra yaptığı, motosikletini kontrol ettiği ve beklediği anlar görülüyor.

Görüntülerde saldırganın çevreyi kontrol edip saldırı için hazırlandığı anlar da yer alıyor.