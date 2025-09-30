Kanlı pusuda hayatını kaybetmişti: Saldırgan dakikalarca beklemiş: Görüntüler ortaya çıktı!

Yayınlanma:
Beylikdüzü’nde işe gitmek için evinden çıkan 27 yaşındaki Akıncan Haberveren, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Haberveren, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 07.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işe gitmek üzere evinden çıkan Akıncan Haberveren, sokakta bekleyen motosikletli şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

beylikduzu-1.jpg

VÜCUDUNA 5 KURŞUN İSABET ETTİ!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Haberveren, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vücuduna 5 kurşun isabet ettiği öğrenilen Haberveren, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

beylikduzu-5.jpg

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Silahlı saldırıda ölen Haberveren'in yerde hareketsiz yattığı ve polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

beylikduzu-4.jpg

beylikduzu-3.jpg

Marmaray'da çocuklarının yanındaki babanın burnunu kırmıştı: O saldırganın cezası belli olduMarmaray'da çocuklarının yanındaki babanın burnunu kırmıştı: O saldırganın cezası belli oldu

SALDIRGAN DAİKALARCA BEKLEMİŞ

Diğer yandan, Akıncan Haberveren'e düzenlenen silahlı saldırıdan önce motosikletli saldırganın beklediği anların görüntüsü ortaya çıktı.

beylikduzu-2.jpg

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletli ve kasklı saldırganın saldırıdan önce motosikletiyle geri ileri manevra yaptığı, motosikletini kontrol ettiği ve beklediği anlar görülüyor.

bb-3.jpg

bb-4.jpg

bb-2.jpg

Görüntülerde saldırganın çevreyi kontrol edip saldırı için hazırlandığı anlar da yer alıyor.

Kaynak:DHA

İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
12 yaşındaki çocuk üvey babasını öldürmüştü! Gerçek ortaya çıktı
Kuran kursunda yangın paniği! Bazı öğrenciler dumandan etkilendi
Devlet hastanesi inşaatında ücret alamayan işçiler intihara kalkıştı!
