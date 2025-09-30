Marmaray'da çocuklarının yanındaki babanın burnunu kırmıştı: O saldırganın cezası belli oldu

Marmaray’da çocuklarının yanında bir yolcuyu darbederek burnunu kırdığı iddiasıyla yargılanan sanık Ekrem Dur, ilk duruşmada 1 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırıldı. Anadolu 85. Asliye Ceza Mahkemesi, cezayı “haksız tahrik altında kasten yaralama” kapsamında değerlendirirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Duruşmaya tutuksuz sanık Ekrem Dur, müşteki Deniz Eroğlu ve taraf avukatları katıldı. Savunmasında pişman olduğunu belirten Dur, Marmaray’da bir yolcunun küçük kıza sert tepki göstermesi üzerine araya girdiğini, taraflar arasında tartışma çıktığını ve istemsiz şekilde müştekiye vurduğunu anlattı.

Müşteki Deniz Eroğlu ise sanığın yumruk atarak burnunu kırdığını, bu nedenle kanaması başladığını söyledi. Eroğlu, olay sonrası kendisine yöneltilen iddiaların yumruktan daha fazla üzdüğünü dile getirdi.

Mahkeme, sanık hakkında verilen 1 yıl 5 günlük hapis cezasının açıklanmasını geri bırakarak, Ekrem Dur’un 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 Mayıs'ta, Marmaray'da iki çocuğuyla yolculuk yapan Deniz Eroğlu'na, yer verme meselesi nedeniyle bir kadınla tartıştığı sırada yumrukla saldırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, olay günü müşteki Eroğlu'nun yanında iki çocuğu ile Marmaray'a bindiği, aynı vagonda sanık Ekrem Dur ve hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen İ.A'nın yolcu olarak bulunduğu, müştekinin trene bindiği sırada biniş kapısında ayakta duran olayın tanığı Zehra A. ile arasında kapı önünde durması nedeniyle sözlü tartışmanın başladığı belirtilmişti.

Zehra A'nın tartışma esnasında ağlaması üzerine sanık Ekrem Dur'un müştekiye "Bayan şahsa bağırdın, ağlıyor. Herkesin içerisinde bu şekilde bağırman doğru olmadı, usulünce uyarabilirdin." dediği kaydedilmişti.

Akabinde İ.A'nın da sözlü tartışmaya dahil olduğu aktarılan iddianamede, sanığın müştekiyi kavga etmek için dışarıya çağırdığı, müştekinin ise yanında çocukları olması sebebiyle trenden inmediği, şüphelinin müştekiyi tren dışına çekiştirip, yüzüne doğru yumruk atarak, trenden indiği ve müştekinin şikayetçi olması üzerine soruşturmanın başlatıldığı anlatılmıştı.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Ekrem Dur'un trene biniş kapısında duran Zehra A'ya bağırması üzerine müştekiyle tartıştığını, müştekinin ona hakaret ettiğini, kendisinin de o anki gerginlikle müştekiye yumruk attığını söylediği belirtilmişti.

İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu raporunda müşteki Deniz Eroğlu'nun basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ve kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralandığı ifade edilmişti.

Sanık Ekrem Dur hakkında "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Öte yandan Zehra A'nın da kendisine hakaret ettiğini öne sürerek, yumruk yiyen babadan şikayetçi olması üzerine Deniz Eroğlu hakkında da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrı bir soruşturma başlatılmıştı.