Marmaray'da çocuklarının yanındaki babanın burnunu kırmıştı: O saldırganın cezası belli oldu

Yayınlanma:
Marmaray’da çocuklarının yanında olduğu bir adamın burnunu kırdığı iddiasıyla yargılanan sanığa, mahkeme tarafından 1 yıl 5 gün hapis cezası verildi.

Marmaray’da çocuklarının yanında bir yolcuyu darbederek burnunu kırdığı iddiasıyla yargılanan sanık Ekrem Dur, ilk duruşmada 1 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırıldı. Anadolu 85. Asliye Ceza Mahkemesi, cezayı “haksız tahrik altında kasten yaralama” kapsamında değerlendirirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Duruşmaya tutuksuz sanık Ekrem Dur, müşteki Deniz Eroğlu ve taraf avukatları katıldı. Savunmasında pişman olduğunu belirten Dur, Marmaray’da bir yolcunun küçük kıza sert tepki göstermesi üzerine araya girdiğini, taraflar arasında tartışma çıktığını ve istemsiz şekilde müştekiye vurduğunu anlattı.

Edirne'de silahlı kavga: Husumetlilerini vuran baba ve oğul cezaevindeEdirne'de silahlı kavga: Husumetlilerini vuran baba ve oğul cezaevinde

Müşteki Deniz Eroğlu ise sanığın yumruk atarak burnunu kırdığını, bu nedenle kanaması başladığını söyledi. Eroğlu, olay sonrası kendisine yöneltilen iddiaların yumruktan daha fazla üzdüğünü dile getirdi.

Mahkeme, sanık hakkında verilen 1 yıl 5 günlük hapis cezasının açıklanmasını geri bırakarak, Ekrem Dur’un 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti.

yeni-proje.jpg

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 Mayıs'ta, Marmaray'da iki çocuğuyla yolculuk yapan Deniz Eroğlu'na, yer verme meselesi nedeniyle bir kadınla tartıştığı sırada yumrukla saldırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, olay günü müşteki Eroğlu'nun yanında iki çocuğu ile Marmaray'a bindiği, aynı vagonda sanık Ekrem Dur ve hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen İ.A'nın yolcu olarak bulunduğu, müştekinin trene bindiği sırada biniş kapısında ayakta duran olayın tanığı Zehra A. ile arasında kapı önünde durması nedeniyle sözlü tartışmanın başladığı belirtilmişti.

Zehra A'nın tartışma esnasında ağlaması üzerine sanık Ekrem Dur'un müştekiye "Bayan şahsa bağırdın, ağlıyor. Herkesin içerisinde bu şekilde bağırman doğru olmadı, usulünce uyarabilirdin." dediği kaydedilmişti.

Akabinde İ.A'nın da sözlü tartışmaya dahil olduğu aktarılan iddianamede, sanığın müştekiyi kavga etmek için dışarıya çağırdığı, müştekinin ise yanında çocukları olması sebebiyle trenden inmediği, şüphelinin müştekiyi tren dışına çekiştirip, yüzüne doğru yumruk atarak, trenden indiği ve müştekinin şikayetçi olması üzerine soruşturmanın başlatıldığı anlatılmıştı.

Laf atma kavgası kanlı bitti: 26 yaşındaki genç yaşam mücadelesi veriyorLaf atma kavgası kanlı bitti: 26 yaşındaki genç yaşam mücadelesi veriyor

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Ekrem Dur'un trene biniş kapısında duran Zehra A'ya bağırması üzerine müştekiyle tartıştığını, müştekinin ona hakaret ettiğini, kendisinin de o anki gerginlikle müştekiye yumruk attığını söylediği belirtilmişti.

İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu raporunda müşteki Deniz Eroğlu'nun basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ve kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralandığı ifade edilmişti.

Sanık Ekrem Dur hakkında "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Öte yandan Zehra A'nın da kendisine hakaret ettiğini öne sürerek, yumruk yiyen babadan şikayetçi olması üzerine Deniz Eroğlu hakkında da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrı bir soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda
Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Türkiye
İsmail Beşikçi’nin sağlık durumu hakkında açıklama
İsmail Beşikçi’nin sağlık durumu hakkında açıklama
Türkiye'nin yüzde 81'i yaşam biçimine müdahale kaygısı yaşıyor!
Türkiye'nin yüzde 81'i yaşam biçimine müdahale kaygısı yaşıyor!