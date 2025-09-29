Edirne'de silahlı kavga: Husumetlerini vuran baba ve oğul cezaevinde

Yayınlanma:
Edirne’nin İpsala ilçesinde husumetli oldukları Mert Atalay’ı kıraathanede tabanca ve tüfekle vurarak öldüren baba ve oğlu tutuklandı.

Edirne’nin İpsala ilçesinde aralarında husumet bulunan Mert Atalay (33), kıraathanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan baba Enver Ökmen (55) ve oğlu Arda Ökmen (19), çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yenikarpuzlu beldesindeki bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 3 ay önce Mert Atalay ile Enver Ökmen arasında çıkan tartışmada Atalay, Ökmen’i bacağından vurarak yaraladı. Cezaevine giren Atalay, tahliyesinin ardından taraflar arasındaki husumet devam etti.

edirne.jpg

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Enver Ökmen ve oğlu Arda Ökmen, dün Atalay’ın bulunduğu kıraathaneye geldi. Enver Ökmen av tüfeğiyle, oğlu ise tabancayla ateş açarak Atalay’ı vurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Atalay’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Edirne'de mera kavgası kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybettiEdirne'de mera kavgası kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti

Atalay’ın cansız bedeni, savcılık ve jandarma incelemesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Enver Ökmen ve oğlu, jandarmanın çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

