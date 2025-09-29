Edirne'de mera kavgası kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti

Edirne'de mera kavgası kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Edirne’nin Havsa ilçesinde köy merasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Hasköy köyünde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, köyün merasında karşılaşan H.N. ile G.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.N, yanında bulunan silahla G.S’ye ateş etti.

İş yerini kurşun yağmuruna tutan saldırgan patenle kaçtı!İş yerini kurşun yağmuruna tutan saldırgan patenle kaçtı!

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, G.S’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. G.S’nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından gözaltına alınan H.N’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma, köyde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!
Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi
Liverpool'u korkutan hakem Galatasaray maçında: Sedat Kaya nedenini açıkladı
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: 23 ilçe karanlığa gömülecek!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: 23 ilçe karanlığa gömülecek!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Türkiye
İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik çilesi: Köprü ve otoyollar durma noktasında!
İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik çilesi: Köprü ve otoyollar durma noktasında!
Kayseri’de dev operasyon: 11 kişi cezaevine gönderildi
Kayseri’de dev operasyon: 11 kişi cezaevine gönderildi