Edirne'de mera kavgası kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti

Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Hasköy köyünde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, köyün merasında karşılaşan H.N. ile G.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.N, yanında bulunan silahla G.S’ye ateş etti.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, G.S’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. G.S’nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından gözaltına alınan H.N’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma, köyde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.