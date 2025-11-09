Kanada 'CHP üyeliğini' iltica başvurusunda yeterli neden olarak kabul etti

Trump'ın ABD Başkanlığına seçilmesinden bu yana hedef haline getirdiği ülkelerden birisi de Kanada. Trump birçok defa Kanada'nın ülkesinden "istifade ettiğini" savunarak Kanada'yı "eyalet olması gereken bir ülke" olarak gördüğünü söyledi.

KANADA'DAN YENİ RAPOR: CHP ÜYELİĞİ İLTİCA İÇİN YETERLİ NEDEN

Kısa Dalga'dan Sedat Bozkurt'un bugünkü 'Şu “dikili ağaç” meselesi' başlıklı köşe yazısından aktardıklarına göre Kanada tarafından hazırlanan raporda CHP üyeliğinin iltica başvurusu için yeterli neden olarak görüldüğü ifade dildi.

Bozkurt 11 gün boyunca Kanada'da olduğunu ve ABD'ye de kısa bir gezi yaptığı söyledi. Kanada'nın da her ülke gibi göçmen başvurusundaki en önemli belgenin o ülkeye ait bir 'ülke' raporu olduğunu aktaran Bozkurt, eskiden Kürt ve Alevi olmanın 'baskı altındaki kimlik' olarak sayıldığını ancak son raporda buna CHP üyeliğinin de dahil edildiğini ifade etti.

Bozkur'tun yazısındaki ilgili kısım şu şekilde: