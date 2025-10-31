Bodrum'da CHP'li meclis üyesi gözaltına alındı
Muğla Bodrum’da CHP’li meclis üyesi N.A., bir müteahhitten yol açılması karşılığında rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alındı.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde CHP’li belediye meclis üyesi N.A., rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alındı. Bir müteahhit, inşaatına giden yolun açılması karşılığında N.A.’nın kendisinden rüşvet talep ettiğini ileri sürerek Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.
Başlatılan soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, N.A.’yı gözaltına aldı. N.A'nın Gümbet Mahallesi’ndeki KOM Büro Amirliği’nde ifadesi alındığı öğrenildi.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)
