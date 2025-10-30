Tutuklunun yakınları karakolda kavga etti! Bir polis yaralandı

Yayınlanma:
Aydın'ın Efeler ilçesinde tutuklanan Halil Kavran'ın yakınları arasında arbede yaşandı. Karakolda meydana gelen olayda bir polis memuru yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde tutuklu Halil Kavran'ın yakınları arasında çıkan kavgada bir polis memuru elinden yaralandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

TUTUKLUNUN YAKINLARI KARAKOLDA BİRBİRİNE GİRDİ

'Kasten yaralama' ve 'tehdit' gibi çeşitli suçlardan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halil Kavran, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Kavran'ınları olayın ardından Ramazanpaşa Mahallesi'ndeki Efeler Polis Merkezi önünde toplandı.

polis-merkezinde-arbede-1-polis-yaralan-991471-294169.jpg

8 yaşındaki çocuğu ayağından tutup yere fırlatmıştı: Savunması pes dedirtti8 yaşındaki çocuğu ayağından tutup yere fırlatmıştı: Savunması pes dedirtti

1 POLİSİN ELİ KIRILDI

Bu esnada tutuklunun yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmayı sonlandırmak isteyen polis ekipleriyle 2 kişi arasında arbede yaşandı. Arbedede bir polis memuru elinden yaralandı.

Hastaneye kaldırılan polis memurunun elinin kırıldığı belirlendi.

polis-merkezinde-arbede-1-polis-yaralan-991470-294169.jpg

POLİSE MUKAVEMETTEN TUTUKLANDILAR

Tedavisinin ardından taburcu edilen polis memurunun ardından gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece ‘polise mukavemet’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:DHA

Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Türkiye
Son Dakika | Avukat Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi Rusya'da yakalandı
Son Dakika | Avukat Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi Rusya'da yakalandı
Boynuna tasma taktığı kadını sokakta gezdirdi! İkisi de gözaltına alındı
Boynuna tasma taktığı kadını sokakta gezdirdi! İkisi de gözaltına alındı