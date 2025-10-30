Tutuklunun yakınları karakolda kavga etti! Bir polis yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde tutuklu Halil Kavran'ın yakınları arasında çıkan kavgada bir polis memuru elinden yaralandı.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
TUTUKLUNUN YAKINLARI KARAKOLDA BİRBİRİNE GİRDİ
'Kasten yaralama' ve 'tehdit' gibi çeşitli suçlardan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halil Kavran, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Kavran'ınları olayın ardından Ramazanpaşa Mahallesi'ndeki Efeler Polis Merkezi önünde toplandı.
8 yaşındaki çocuğu ayağından tutup yere fırlatmıştı: Savunması pes dedirtti
1 POLİSİN ELİ KIRILDI
Bu esnada tutuklunun yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmayı sonlandırmak isteyen polis ekipleriyle 2 kişi arasında arbede yaşandı. Arbedede bir polis memuru elinden yaralandı.
Hastaneye kaldırılan polis memurunun elinin kırıldığı belirlendi.
POLİSE MUKAVEMETTEN TUTUKLANDILAR
Tedavisinin ardından taburcu edilen polis memurunun ardından gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece ‘polise mukavemet’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak:DHA