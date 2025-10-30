8 yaşındaki çocuğu ayağından tutup yere fırlatmıştı: Savunması pes dedirtti

Yayınlanma:
Adana Seyhan'da 8 yaşındaki çocuğu kovalayıp yakalayan şahıs çocuğu ayak bileğinden tuttuğu gibi yere fırlattı. Skandal görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri saldırganı yakaladı. Emniyete götürülen saldırgan Orhan A. (27), çocuğun iş yerine torpil attığı gerekçesiyle darpettiğini öne sürdü.

Adana’nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde, 27 yaşındaki Orhan A., tartıştığı 8 yaşındaki A.B. isimli çocuğu kavalamaya başladı. Küçük çocuğu yakalayan Orhan A., A.B.'yi ayak bileğinden tutarak 1,5 metre yükseklikten yere fırlattı.

HAVADAYKEN TOKAT ATIP FIRLATTI

Korku içerisinde sığındığı müstakil evin kapısını çalan çocuğun arkasından gelen şahıs çocuğu yakaladığı gibi ayak bileğinden tuttu ve çocuk havadayken kafasına bir tokat atarak yere fırlattı.

FIRLATIP ARKASINA BİLE BAKMADAN KAÇTI

1.5 metre yükseklikten çocuğu yere fırlatan şahıs, yerde yatan çocuğa bir şey oldu mu diye bile bakmadan koşarak kaçtı. O anlar bir evin güvenlik kamerasına kaydedildi.

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin ardından polis ekipleri saldırganı her yerde aramaya başladı.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan şahıs, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın 27 yaşındaki Orhan A. olduğu öğrenildi.

İŞ YERİNE TORPİL ATTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen Orhan A., sorgusunda, iş yerine torpil attığı gerekçesiyle A.B.’yi kovalayıp, darbettiğini öne sürdü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

