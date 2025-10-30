Adana'da skandal görüntüler! Polis her yerde onu arıyor
Yayınlanma:
Adana Seyhan'da 7-8 yaşlarındaki çocuğu kovalayıp yakalayan şahıs çocuğu ayak bileğinden tuttuğu gibi yere fırlattı. O anlar kamerada! Polis her yerde şahsı arıyor.
Dün Adana'nın Seyhan ilçesinde henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı kovaladığı 7-8 yaşlarındaki erkek çocuğu bir evin merdivenlerinde yakaladı.
HAVADAYKEN TOKAT ATIP FIRLATTI
Korku içerisinde sığındığı müstakil evin kapısını çalan çocuğun arkasından gelen şahıs çocuğu yakaladığı gibi ayak bileğinden tuttu ve çocuk havadayken kafasına bir tokat atarak yere fırlattı.
FIRLATI ARKASINA BİLE BAKMADAN KAÇTI
1.5 metre yükseklikten çocuğu yere fırlatan şahıs, yerde yatan çocuğa bir şey oldu mu diye bile bakmadan koşarak kaçtı. O anlar bir evin güvenlik kamerasına kaydedildi.
HER YERDE ARANIYOR
Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak:DHA
