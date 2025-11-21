Kan donduran olay! 13 yaşındaki çocuğu portakal bahçesine götürüp istismar etti

Adana'da 13 yaşındaki erkek çocuğuna portakal bahçesinde cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan O.Y. adliyeye sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 13 yaşındaki çocuğu babasının yanına götürme bahanesiyle portakal bahçesine götürüp cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan 63 yaşındaki O.Y. adliyeye sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kayhan Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda iddiaya göre O.Y., yolda yürüyen çocuğun yanına bisikletiyle yaklaşan çocuğa bisikletiyle yaklaşarak nereye gittiğini sordu.

Mersin'de 14 yaşındaki öğrenciye cinsel istismar: Okul hizmetlisine verilen ceza belli oldu!Mersin'de 14 yaşındaki öğrenciye cinsel istismar: Okul hizmetlisine verilen ceza belli oldu!

BİSİKLETİNE ALIP PORTAKAL BAHÇESİNE GÖRÜRDÜ

Babasının yanına gittiğini söyleyen çocuğu, “Ben götüreyim” diyerek kandırıp, bisikletine bindiren şüpheli, portakal bahçesine götürdü. Burada cinsel istismara uğrayan çocuk, şüphelinin elinden kaçarak, yoldan geçen bir otomobili durdurdu.

Sürücünü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İstismara uğrayan çocuk, sağlık ekibi tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

cocuga-cinsel-istismarda-bulundugu-one-s-1026956-304746.jpg

ÇOCUK HASTANEDE

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan çocuğun anlattıklarının ardından harekete geçen Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinsel istismar şüphelisi olduğu öne sürülen O.Y.’yi, olay yerinin yakınlarında bisikletiyle birlikte yakaladı.

cocuga-cinsel-istismarda-bulundugu-one-s-1026957-304746.jpg

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü. Çocuğun hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan şüpheli O.Y., işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemi alınarak adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

O.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

