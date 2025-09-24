Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Yayınlanma:
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş’ta, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyon sonucunda 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında şüphelilerin ikametleri ve bağlantılı adreslerinde aramalar yapıldı.

2 ZANLI TUTUKLANDI

Yapılan aramalarda 5 bin 24 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe tutuklanan zanlıların, şehirdeki uyuşturucu ticaretine ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşları bu tür faaliyetler karşısında duyarlı olmaya ve şüpheli durumları polisle paylaşmaya davet etti. Şehir genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

