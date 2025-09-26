Kağıthane'de yangın alarmı: Matbaa deposu küle döndü

Yayınlanma:
Kağıthane’de 5 katlı binanın zemin katındaki matbaa deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kağıthane'de, 5 katlı binanın giriş katındaki matbaa deposunda yangın çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Yeşilce Mahallesi Değirmen Sokak'ta bulunan,5 katlı binanın giriş katında bulunan bir matbaa deposunda çıktı.

istanbul-kagithanede-matbaa-deposunda-932728-277032.jpg

RÜZGARIN ETKİSİYLE KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Alevler iş yerini sararken rüzgarında etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.Yangını gören vatandaşların ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında patlama! Feci anlar saniye saniye kaydedildiYangın sırasında patlama! Feci anlar saniye saniye kaydedildi

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri hızla yangına müdahale etti.

istanbul-kagithanede-matbaa-deposunda-932720-277032.jpg

ÇEVREYİ SİYAH DUMANLAR KAPLADI

Depoda bulunan gazete, dergi ve koli bantlarından yükselen alevler, çevrenin siyah dumanla kaplanmasına neden oldu.

istanbul-kagithanede-matbaa-deposunda-932727-277032.jpg

Bölgeye farklı ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin mücadelesiyle yangın, yaklaşık 1 buçuk saatte kontrol altına alındı.

Ocakta unutulan yemek yangına yol açtıOcakta unutulan yemek yangına yol açtı

Yangın sonrası depo kullanılamaz hale gelirken, binada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

