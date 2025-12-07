Kağıthane’de 'intikam' zinciri: Önce evi kurşunlandı sonra dürümcüyü taradı

Kağıthane’de 'intikam' zinciri: Önce evi kurşunlandı sonra dürümcüyü taradı
İstanbul Kağıthane’de bir şahsın evinin kurşunlanmasıyla başlayan olaylar, karşı tarafın babasına ait dürümcü dükkanına düzenlenen silahlı saldırıyla devam etti. 17 yaşındaki şüpheli M.E.K., misilleme saldırısının hemen ardından polisin dikkati sayesinde suçüstü yakalanarak tutuklandı

Olayın fitilini ateşleyen ilk saldırı, Çeliktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Ortaya çıkan güvenlik kamerası ve cep telefonu görüntülerine göre; dükkan sahibinin oğlu olduğu belirtilen M.T., husumetli olduğu M.E.K.’nin evinin çevresinde önce keşif yaptı. Görüntülerde, motosikletle sokakta ilerleyen iki kişiden birinin o anları cep telefonuyla kaydettiği görüldü. Motosikletli şahsın saldırganın yanına gelerek bir bez verdiği, saldırganın ise tabancayı bu bezle gizleyerek binanın girişine ateş açtığı ve ardından olay yerinden uzaklaştığı anlar kayıtlara geçti. Ayrıca M.T.’nin arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişinin de motosikletle seyir halindeyken ateş ettiği anlar görüntülere yansıdı.istanbul-kagithanede-durumcuye-intik-1051515-312038.jpg

SABAHA KARŞI DÜRÜMCÜYE SİLAHLI MİSİLLEME

Evinin kurşunlanmasının hemen ardından M.E.K., iddiaya göre intikam almak amacıyla evden çıktı. 31 Ekim Cuma günü saat 06.30 sıralarında Ortabayır Mahallesi’ne giden şüpheli, M.T.’nin babasına ait olan dürümcü dükkanını hedef aldı. Kepenkleri kapalı olan iş yerine silahlı saldırı düzenleyen M.E.K., olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken Levent istikametine doğru kaçmaya başladı.

POLİSTEN KAÇARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Silah seslerinin duyulması üzerine bölgedeki polis ekipleri teyakkuza geçti. O sırada Levent bölgesinde devriye gezen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, koşarak kaçmaya çalışan şüpheliyi fark etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu M.E.K., olayda kullandığı silahla birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

"EVİMİ KURŞUNLADILAR" SAVUNMASI VE TUTUKLAMA

Emniyete götürülen 17 yaşındaki M.E.K., verdiği ilk ifadede saldırının nedenini açıkladı. Dükkan sahibinin oğlu M.T. ile kavgalı olduklarını belirten şüpheli, M.T.’nin kendi yaşadığı daireyi kurşunladığını, bu sebeple dürümcü dükkanına saldırı düzenlediğini itiraf etti.

Hakkında "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından işlem yapılan M.E.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

