Bolu eksi 23'ü gördü!

Yayınlanma:
Bolu’da, 6 gün boyunca yağan kar etkisini kaybederken, hava ayaza çekti. Hava sıcaklığı kentte en düşük -23,8 santigrat derece olarak ölçüldü.

Bolu’da, 6 gün boyunca kar yağışı etkili oldu. Yeşil alanlarda kar kalınlığı merkezde 1 metreye, yüksek kesimlerde ise 2 buçuk metreye yaklaştı.

bolu.jpg

SIFIRIN ALTINDA 23,8 SANTİGRAT DERECE

Dün akşam saatlerinde ise kar yağışı etkisini yitirdi. Hava, ayaza çekti. Hava sıcaklığı, gece saatlerinde Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde en düşük sıfırın altında 23,8 santigrat derece olarak ölçüldü.

Merkezdeki en düşük sıcaklık ise, gece saatlerinde sıfırın altında 18,0 derece olarak ölçüldü.

Doğu Karadeniz kara teslim! Bini aşkın yol kapandıDoğu Karadeniz kara teslim! Bini aşkın yol kapandı

bolu1.jpg

Karayolları ve belediye ekipleri, kar küreme çalışmalarının ardından buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması yapıyor. Karla kaplanan kent dronla görüntülendi.

Kaynak:DHA

