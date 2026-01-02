Doğu Karadeniz kara teslim! Bini aşkın yol kapandı

Türkiye’nin birçok bölgesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışları, bir yandan muhteşem manzaralara sahne olurken bir yandan da vatandaşların hayatını olumsuz yönde etkiliyor.

Diyarbakır'da kar esareti: 20 iş yerinin çatısı çöktü!

Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle; Giresun'da 521, Gümüşhane'de 182, Trabzon'da 286, Rize'de 206, Artvin'de 49, Bayburt'ta 86 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı

TOPLAMDA BİN 330 YOL ULAŞIMA KAPANDI!

Kapanan yolların açılması amacıyla belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri çalışmalarını devam ettiriyor. Hava sıcaklığının önemli ölçüde azalmasıyla ise, buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarına da ağırlık verildi.

6 İLDE OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Aynı zamanda, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Trabzon, Giresun, Artvin, Rize, Gümüşhane ve Bayburt genelinde okullara bir gün ara verildi.

Meteoroloji facialardan bir gün sonra uyardı: Çığ tehlikesi sürüyor kar yağışları durmayacak

6 ilin Valilikleri tarafından yapılan açıklamada, engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayıldığı bildirildi.