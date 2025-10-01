Kağıthane’de feci olay! 3 tonluk forkliftin altında kalarak can verdi: Ailesi gözyaşları içinde feryat etti

İstanbul Kağıthane’de bulunan Merkez Mahallesi’ndeki bir inşaatta meydana gelen korkunç olayda, kazık operatörü Mikail A., boya deposunun bulunduğu alanda yokuşta asılı kalan forklifti kurtarmak amacıyla depodaki konteynerde kalan 18 yaşındaki işçi Yasin Arık’tan yardım istedi. Forkliftin direksiyonuna geçen Arık, iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Bunun üzerine kaymaya başlayan yaklaşık 3 ton ağırlığındaki forklift, sürücü koltuğundan aşağı düşen Arık’ın üzerine devrildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ!

Feci olayın ardından Mikail A.’nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, Arık’ı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Arık’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bunun üzerine polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Arık’ın cenazesi, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARI İÇİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!

Arık’ın, kazayı haber alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşları içinde feryat etti.

Arık'ın yakınlarını polis ve sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalışırken polis tarafından ifadesi alınan kazık operatörü Mikail A., Yasin Arık’ın araç kullanmayı bilmediğini söylediğini, Arık’ın fren yerine gaz bastığını ardından da forkliftin kayarak Arık’ın üstüne düştüğünü aktardı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.