Kaftancıoğlu’nun kayyum Gürsel Tekin ile birlikte il binasına gideceği iddia edilmişti! O iddia yalanlandı

Kaftancıoğlu’nun kayyum Gürsel Tekin ile birlikte il binasına gideceği iddia edilmişti! O iddia yalanlandı
Yayınlanma:
CHP’nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun eski basın danışmanı Can Poyraz, Kaftacıoğlu'nun kayyum Gürsel Tekin ile birlikte pazartesi günü CHP İstanbul İl Başkanlığı’na gideceği iddiasını yalanladı.

CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi’nin, Ankara 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edilerek il yönetiminin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılması ve yerlerine kayyum heyeti atanmasının yankıları sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in pazartesi günü CHP eski il başkanları ile beraber il başkanlık binasına gideceği ileri sürülmüş ve bu isimler arasında Canan Kaftancıoğlu’nun da bulunacağı iddia edilmişti. Söz konusu iddiayı, Kaftancıoğlu'nun eski basın danışmanı Can Poyraz yalanladı.

canan-kaftancioglu.webp

KAFTANCIOĞLU CEPHESİ İDDİAYI YALANLADI!

Sosyal medya hesabından, iddianın kesin bir şekilde yazıldığı bir paylaşıma yanıt veren Poyraz, Kaftancıoğlu’nun, bir kadının yaşadığı ciddi sağlık sorunu nedeniyle İstanbul’da olmadığını ifade ederek “Peki bu “net bilgi”den bizim neden haberimiz yok? Canan Kaftancıoğlu, bir yakınının yaşam mücadelesinin son anlarında yanında olabilmek için İstanbul dışındadır. Böyle bir dönemde, teyit edilmeden yapılan haberleri yalanlamayla uğraşmak; yanında bulunduğu kişilere de ayıp olacağından, telefonu kapalıdır." ifadelerini kullandı.

Poyraz, sözlerinin devamında ise “Aradık – mesaj attık, ulaşamadık” tarzı yapılan haber ve paylaşımları kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.” sözlerini sarf etti.

can-poyraz-tweet.png

NELER OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi iptal edilmiş ve İl Başkanı Özgür Çelik ile yönetimi görevden uzaklaştırılmıştı. İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmıştı. Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulu kayyum olarak atamıştı.

Bunun üzerine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin'in partiden ihraç edildiğini duyurarak "CHP'lilerin seçmediği hiç kimse CHP'nin binasına giremez" ifadelerini kullanmıştı. Kayyum olmayı kabul eden Gürsel Tekin ise CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına pazartesi gideceğini açıklamıştı.

CHP'nin kayyum Gürsel Tekin'e tavrı net: AKP'nin postalını giyerek buraya gelemezsin!CHP'nin kayyum Gürsel Tekin'e tavrı net: AKP'nin postalını giyerek buraya gelemezsin!

2026'da baskın seçim olacak iddiasına CHP'den ilk açıklama2026'da baskın seçim olacak iddiasına CHP'den ilk açıklama



Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
Türkiye
İstanbul’da karavanlar için yeni dönem
İstanbul’da karavanlar için yeni dönem
Malatya’da dehşet! Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Malatya’da dehşet! Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Cumhuriyet Üniversitesi'nde barınma krizi! Öğrencilere yazı gitti '10 gün içinde boşaltın' dediler!
Cumhuriyet Üniversitesi'nde barınma krizi! Öğrencilere yazı gitti '10 gün içinde boşaltın' dediler!