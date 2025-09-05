Kaftancıoğlu’nun kayyum Gürsel Tekin ile birlikte il binasına gideceği iddia edilmişti! O iddia yalanlandı

CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi’nin, Ankara 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edilerek il yönetiminin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılması ve yerlerine kayyum heyeti atanmasının yankıları sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in pazartesi günü CHP eski il başkanları ile beraber il başkanlık binasına gideceği ileri sürülmüş ve bu isimler arasında Canan Kaftancıoğlu’nun da bulunacağı iddia edilmişti. Söz konusu iddiayı, Kaftancıoğlu'nun eski basın danışmanı Can Poyraz yalanladı.

KAFTANCIOĞLU CEPHESİ İDDİAYI YALANLADI!

Sosyal medya hesabından, iddianın kesin bir şekilde yazıldığı bir paylaşıma yanıt veren Poyraz, Kaftancıoğlu’nun, bir kadının yaşadığı ciddi sağlık sorunu nedeniyle İstanbul’da olmadığını ifade ederek “Peki bu “net bilgi”den bizim neden haberimiz yok? Canan Kaftancıoğlu, bir yakınının yaşam mücadelesinin son anlarında yanında olabilmek için İstanbul dışındadır. Böyle bir dönemde, teyit edilmeden yapılan haberleri yalanlamayla uğraşmak; yanında bulunduğu kişilere de ayıp olacağından, telefonu kapalıdır." ifadelerini kullandı.

Poyraz, sözlerinin devamında ise “Aradık – mesaj attık, ulaşamadık” tarzı yapılan haber ve paylaşımları kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.” sözlerini sarf etti.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi iptal edilmiş ve İl Başkanı Özgür Çelik ile yönetimi görevden uzaklaştırılmıştı. İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmıştı. Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulu kayyum olarak atamıştı.

Bunun üzerine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin'in partiden ihraç edildiğini duyurarak "CHP'lilerin seçmediği hiç kimse CHP'nin binasına giremez" ifadelerini kullanmıştı. Kayyum olmayı kabul eden Gürsel Tekin ise CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına pazartesi gideceğini açıklamıştı.

