CHP'nin kayyum Gürsel Tekin'e tavrı net: AKP'nin postalını giyerek buraya gelemezsin!

Türkiye, CHP'nin İstanbul yönetiminin YSK tarafından onaylanmasına rağmen mahkeme tarafından görevden alınarak Gürsel Tekin'in atanmasını konuşuyor. Kayyum görevini kabul edeceğini açık bir şekilde ifade eden Tekin'e yönelik hem vatandaşlardan hem de partiden çok sert tepkiler gelmeye devam ediyor.

Ali Mahir Başarır'dan Gürsel Tekin'e:



"AKP'nin postalı olma, darbenin maşası olma ve buraya kayyum sıfatıyla gelme" pic.twitter.com/lFSWTjJFsn — Halk TV (@halktvcomtr) September 4, 2025

KAYYUM TEKİN GÜN VERDİ

Kayyum görevini kabul eden Tekin'in pazartesi İl Başkanlığı binasına geleceğini açıkladı. Tekin'in kayyum görevini kabul etmesinin ardından il başkanlık binasına gideceğini açıklaması da ayrı bir tartışma konusunun fitilini ateşledi.

"AKP’NİN POSTALINI GİYEREK BURAYA GELEMEZSİN!"

CHP, mevcut yönetiminin görevden alınarak kayyumun atandığı CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda nöbet tutuyor. Dün bina önünde basın açıklamasında bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kayyum Tekin'e çok sert çıkıştı. Başarır, Tekin'in binaya partili olarak gelirse sorunun olmadığını ancak kayyum olarak gelirse tepkilerin olacağını, "Benim ona tavsiyen, ayağındaki postalı çıkar, partili olarak geleceksen gelirsin ama cuntacı edasıyla AKP’nin postalını giyerek buraya gelemezsin!" ifadeleri ile açıkladı.

Başarır'ın il başkanlık binası önünde yaptığı sert açıklama şu şekilde: