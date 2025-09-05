CHP'nin kayyum Gürsel Tekin'e tavrı net: AKP'nin postalını giyerek buraya gelemezsin!
Türkiye, CHP'nin İstanbul yönetiminin YSK tarafından onaylanmasına rağmen mahkeme tarafından görevden alınarak Gürsel Tekin'in atanmasını konuşuyor. Kayyum görevini kabul edeceğini açık bir şekilde ifade eden Tekin'e yönelik hem vatandaşlardan hem de partiden çok sert tepkiler gelmeye devam ediyor.
KAYYUM TEKİN GÜN VERDİ
Kayyum görevini kabul eden Tekin'in pazartesi İl Başkanlığı binasına geleceğini açıkladı. Tekin'in kayyum görevini kabul etmesinin ardından il başkanlık binasına gideceğini açıklaması da ayrı bir tartışma konusunun fitilini ateşledi.
"AKP’NİN POSTALINI GİYEREK BURAYA GELEMEZSİN!"
CHP, mevcut yönetiminin görevden alınarak kayyumun atandığı CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda nöbet tutuyor. Dün bina önünde basın açıklamasında bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kayyum Tekin'e çok sert çıkıştı. Başarır, Tekin'in binaya partili olarak gelirse sorunun olmadığını ancak kayyum olarak gelirse tepkilerin olacağını, "Benim ona tavsiyen, ayağındaki postalı çıkar, partili olarak geleceksen gelirsin ama cuntacı edasıyla AKP’nin postalını giyerek buraya gelemezsin!" ifadeleri ile açıkladı.
Başarır'ın il başkanlık binası önünde yaptığı sert açıklama şu şekilde:
Bu kutsal çatıda görev yapmış bu kutsal çatıda seçilerek gelmiş bir kişi AKP’nin postalı olmuş durumda. Bu yüzden bir kez daha kendisine buradan bir tavsiyede bulunmak istiyoruz; AKP’nin postalı olma! Darbenin maşası olma! Buraya kayyum sıfatıyla gelme! Gürsel tekin olarak geleceksek bu çatının herkese kapısı açık ama postal olarak geleceksen, postal olarak gelecek, demokrasiyi hiçe sayacak her kim ise ona kapımız kapalı. Ülkenin hukuk yolu ile bir darbe yapılmak isteniyor.
Akın Gürlek’e bir soru soracağım Gaziosmanpaşa ilçe başkanının evinde bir hırsızlık oldu, hırsızlığı yapanın da oğlu olduğu ortaya çıktı, hırsızlık onuşu paranın miktarı 13,5 milyon TL, dolarlar, altınlar milyonlarca liralık para çalınmış. Akın Gürlek’e sormak isterim, o kadar ev aradın o kadar deniz evi, yayla, iş yeri aradın, hangimizin evinde böyle bir para çıktı?
Bize yargı ayar veremez, bize tek bir topluluk ayar verebilir, o da 86 milyondur. O yüzden bizler 86 milyon adına İstanbul halkı adına bu kutsal çatının, ilimizin, il başkanımızın burada bekçileriyiz. Hiç kimse partimizi illegal yargı kararlarıyla teslim almaya gelmesin. Hem halk olarak hem bizler hem partililer çok sert tepki verecektir.
Herhalde Gürsel Tekin ve uzantıları çevik kuvvetle buraya gelecek kadar alçalmayacaklar, buraya postalı buraya sokmayacaklar. Ama buna teşebbüs ederlerse buradayız. Biz milli iradenin bekçileriyiz. Bizim bir hedefimiz, amacımız var, ülkeyi bu, zalimlerden kurtarmak, bunun için de hiçbir şeyden korkmuyoruz. Benim ona tavsiyen, ayağındaki postalı çıkar, partili olarak geleceksen gelirsin ama cuntacı edasıyla AKP’nin postalını giyerek buraya gelemezsin!