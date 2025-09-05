2026'da baskın seçim olacak iddiasına CHP'den ilk açıklama

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Halk TV’de Ekrem Açıkel’in sunduğu Yeni Bir Sabah programında gündemi sarsan değerlendirmelerde bulundu. Gazeteci Murat Yetkin’in, 15 Eylül'deki Kurultay Davası gelmeden CHP’nin tedbiren görevden alınabileceği ve 2026 ilkbaharında baskın seçim yapılabileceği yönündeki iddiaları sorulan Ağbaba, şunları söyledi:

“Şimdi hukuk açısından bakarsak böyle bir şey olması mümkün değil ama siyasi olduğuna göre... Her şey ihtimal dahilinde.”

Ekonomik tabloya dikkat çeken Ağbaba, iktidarın seçime ekonomiyi düzelterek değil, muhalefeti etkisizleştirerek gitmek istediğini söyledi. Şu ifadeleri kullandı:

“Bakın, ekonominin düzelme şansı yok. İstanbul operasyonunda bile 6 milyar dolar Merkez Bankası'nın rezervlerinin eridiği söyleniyor. Şimdi nasıl gidecek seçime? Rakibini yok ederek gitmeye çalışacak.”

Ağbaba: CHP'de değişimi hazmedemeyenler AKP yargısı ile işbirliği yaptı

Türkiye’de muhalefetsiz bir düzen kurma çabası olduğunu söyleyen Ağbaba, durumu şöyle tanımladı:

“Çok partili siyaseti yok etme girişimiyle karşı karşıyayız. Türkiye adeta Azerbaycan'daki gibi, Türkmenistan'daki gibi muhalefetsiz, terbiye edilmiş bir muhalefetle siyaset mühendisliği yapılmak istenmekte.”

"HEMEN SEÇİME GİDECEKLERİNİ SANMIYORUM"

İktidarın bir dönem daha ülkeyi yönetmek için CHP’yi etkisizleştirme amacında olduğunu dile getiren Ağbaba, “AK Parti'nin seçim kazanma şansı yok” diyerek şöyle konuştu:

"Bakın, Ekrem İmamoğlu'nu cezaevine atsalar, Özgür Özel'i cezaevine atsalar bütün herkesi cezaevine atsalar bir referandum niteliğine taşıyacağı için seçim AK Parti'nin adayının seçim kazanma şansı yok. Ne yapacaklar? Cumhuriyet Halk Partisi'ni yok edecekler. Cumhuriyet Halk Partisi'ni etkisizleştirecekler. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimsenin inanmadığı bir yönetime, tabanının inanmadığı, büyük tepkinin olduğu bir yönetime teslim edecekler. Amaç tabii ki siyaset mühendisliğinin biraz sonraki aşaması. Eğer görürlerse bunu, ben çok hemen birdenbire seçime gideceklerini sanmıyorum a ma muhalefeti terbiye edecekler. MHP gibi bir muhalefet yaratacaklar. O konuşan, bağıran, mecliste sesini yükselten, her gün meydanda olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni susturacaklar ve etkisizleştirerek AK Parti bir dönem daha Türkiye'yi yönetme yönetmeye çalışacak."

Ağbaba, Özgür Özel’in tüm tehditlere rağmen geri adım atmayan bir lider olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“Her gün tehditlere rağmen gel Ankara'da siyaset yap, Ekrem Bey'i Silivri'de unut teklifine rağmen hâlâ onurluca, namusluca, cesaretle duran bir Özgür Özel var.”

"BU İDDİALARI KİMSE SÖYLEMEZ BEN BURADA SÖYLEYEYİM"

Ağbaba, Açıkel'in "Gürsel Tekin Pazartesi günü sabah İstanbul İl Başkanlığına, o koltuğa oturmak için gelirse orada ne olur?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: