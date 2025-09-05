2026'da baskın seçim olacak iddiasına CHP'den ilk açıklama
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Halk TV’de Ekrem Açıkel’in sunduğu Yeni Bir Sabah programında gündemi sarsan değerlendirmelerde bulundu. Gazeteci Murat Yetkin’in, 15 Eylül'deki Kurultay Davası gelmeden CHP’nin tedbiren görevden alınabileceği ve 2026 ilkbaharında baskın seçim yapılabileceği yönündeki iddiaları sorulan Ağbaba, şunları söyledi:
- “Şimdi hukuk açısından bakarsak böyle bir şey olması mümkün değil ama siyasi olduğuna göre... Her şey ihtimal dahilinde.”
Ekonomik tabloya dikkat çeken Ağbaba, iktidarın seçime ekonomiyi düzelterek değil, muhalefeti etkisizleştirerek gitmek istediğini söyledi. Şu ifadeleri kullandı:
- “Bakın, ekonominin düzelme şansı yok. İstanbul operasyonunda bile 6 milyar dolar Merkez Bankası'nın rezervlerinin eridiği söyleniyor. Şimdi nasıl gidecek seçime? Rakibini yok ederek gitmeye çalışacak.”
Ağbaba: CHP'de değişimi hazmedemeyenler AKP yargısı ile işbirliği yaptı
Türkiye’de muhalefetsiz bir düzen kurma çabası olduğunu söyleyen Ağbaba, durumu şöyle tanımladı:
- “Çok partili siyaseti yok etme girişimiyle karşı karşıyayız. Türkiye adeta Azerbaycan'daki gibi, Türkmenistan'daki gibi muhalefetsiz, terbiye edilmiş bir muhalefetle siyaset mühendisliği yapılmak istenmekte.”
"HEMEN SEÇİME GİDECEKLERİNİ SANMIYORUM"
İktidarın bir dönem daha ülkeyi yönetmek için CHP’yi etkisizleştirme amacında olduğunu dile getiren Ağbaba, “AK Parti'nin seçim kazanma şansı yok” diyerek şöyle konuştu:
- "Bakın, Ekrem İmamoğlu'nu cezaevine atsalar, Özgür Özel'i cezaevine atsalar bütün herkesi cezaevine atsalar bir referandum niteliğine taşıyacağı için seçim AK Parti'nin adayının seçim kazanma şansı yok. Ne yapacaklar? Cumhuriyet Halk Partisi'ni yok edecekler. Cumhuriyet Halk Partisi'ni etkisizleştirecekler. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimsenin inanmadığı bir yönetime, tabanının inanmadığı, büyük tepkinin olduğu bir yönetime teslim edecekler. Amaç tabii ki siyaset mühendisliğinin biraz sonraki aşaması. Eğer görürlerse bunu, ben çok hemen birdenbire seçime gideceklerini sanmıyorum ama muhalefeti terbiye edecekler. MHP gibi bir muhalefet yaratacaklar. O konuşan, bağıran, mecliste sesini yükselten, her gün meydanda olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni susturacaklar ve etkisizleştirerek AK Parti bir dönem daha Türkiye'yi yönetme yönetmeye çalışacak."
- “Bu operasyonun amacı, yükselen Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartışılır konuma getirmek, oyunu düşürmek, cezaevindeki adayını unutturmak ve bir sonraki seçimde AK Parti'nin kazanması.”
Ağbaba, Özgür Özel’in tüm tehditlere rağmen geri adım atmayan bir lider olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:
- “Her gün tehditlere rağmen gel Ankara'da siyaset yap, Ekrem Bey'i Silivri'de unut teklifine rağmen hâlâ onurluca, namusluca, cesaretle duran bir Özgür Özel var.”
"BU İDDİALARI KİMSE SÖYLEMEZ BEN BURADA SÖYLEYEYİM"
Ağbaba, Açıkel'in "Gürsel Tekin Pazartesi günü sabah İstanbul İl Başkanlığına, o koltuğa oturmak için gelirse orada ne olur?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:
- "Yani ben tavsiye etmem gelmesini ama Cumhuriyet Halk Partililer helal oylarla seçmiş oldukları il başkanına sahip çıkarlar. Özgür Hoca'ya sahip çıkarlar. Ekrem Bey hiçbir kimse, bakın hiçbir Cumhuriyet Halk Partili delegeden almadığı yetkiyle kayyum olarak bir koltuğa oturması hiçbir Cumhuriyet Halk Partili'ye yakışmaz. Yakışmaz. Bakın çağrı heyeti diyorlar buna. Bu bir kayyum heyetidir. Mahkeme kararı bu kayyum heyetine hem ili yönetme hem disiplini yönetme yetkisi vermiştir. Ucu açık bir yetki vermiştir. Bu bir bu bir çökme, bir darbe girişimidir. İstanbul İl Başkanlığı'na bakın, eğer şöyle bir şey olacaksa insanlar tartışabilir. Ben geldim ili hemen 45 gün süre içerisinde tüzüğün emrettiği süre içerisinde il kongresine il kongresine götüreyim dese dese Gürsel Bey'in saygılılığı artar.
- Ama sen delegeden almadığın yetkiyle Cumhuriyet Halk Partililerden almadığın yetkiyle ili yönetmeye kalkarsan herkes seni ayıplar.
- Sen yetkiyi Akın Gürlek'ten, İstanbul Başsavcılığından alıyorsan herkes seni ayıplar. Herkes seni ayıplar. Bakın çok çeşitli iddialar var. Burada söyleyeyim. İstanbul Başsavcısıyla görüşme iddiaları var. Bakın. Bunu kimse söylemez. Ben burada söyleyeyim. İstanbul Başsavcısıyla görüşerek hem İstanbul ile hem Genel Merkeze çökme iddiaları var
- Çeşitli MHP kanadıyla, AK Parti siyasetçileriyle bu operasyon için görüşme iddiaları var. Bunu da burada söylemek istiyorum."