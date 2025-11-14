Kafe çıkışı 'yan baktın' cinayeti: Bir genç hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezindeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede üç kız arkadaşıyla birlikte oturan Kenan Tayyip Yılmaz ile yan masada oturan M.D.T. (17), M.A.A. ve K.Ç. arasında "yan bakma" bahanesiyle bir tartışma çıktı.

Kısa sürede alevlenen tartışma, kafe dışındaki otoparka taşındı. Burada M.D.T., yanında taşıdığı bıçakla Kenan Tayyip Yılmaz’a saldırdı. Kavga sırasında, M.A.A. ve K.Ç.'nin ise yanlarındaki silahla havaya ateş ettikleri ve bu sırada bir merminin park halindeki bir araca isabet ettiği belirtildi.

6 BIÇAK DARBESİ ALAN GENÇ KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vücuduna 6 bıçak darbesi alan ve ağır yaralanan Kenan Tayyip Yılmaz, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

3 ŞÜPHELİ OLAY YERİ YAKININDA YAKALANDI

Olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi cinayet mahallinin yakınında, olayda kullanılan bıçak ve silah ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.D.T. adliyeye sevk edilirken, diğer iki şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Ayrıca, şüphelilerden M.D.T.'nin olaydan önce sosyal medya hesabından silahla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığı da tespit edildi.